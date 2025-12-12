Fernando Clavijo, presidente de Canarias, defiende esta negociación cuando se cumple el séptimo aniversario del Estatuto de Autonomía de 2018

Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este viernes la necesidad de abrir “desde ya” con el Estado el proceso para ampliar y desarrollar las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de 2018, coincidiendo con su séptimo aniversario, al considerar que es “el momento oportuno” para impulsar este avance institucional.

Durante un acto con expertos y representantes institucionales, Clavijo ha recordado que la aprobación del Estatuto vigente “no solo exigió un trabajo técnico complejo, sino también articular una mayoría suficiente en el Congreso”, algo que no había sido posible en anteriores intentos. “Pese a que el proceso coincidió con la moción de censura de 2018, logramos, con el modo canario de negociar, sacar adelante un texto que incorporó a Canarias al grupo de comunidades con estatutos de última generación”, ha destacado.

El presidente ha explicado que el Gobierno autonómico ha optado por no esperar al décimo aniversario para iniciar esta nueva fase. “Creemos que toca intentarlo ya. Es el momento de empezar a trabajar con el Estado en la posibilidad de ampliar competencias y avanzar en el desarrollo del Estatuto”, ha remarcado.

A su juicio, el desarrollo del Estatuto puede mejorar la gestión de los servicios públicos y, en definitiva, la vida de los ciudadanos de Canarias.

Asimismo, ha reiterado que avanzar en la aplicación plena del Estatuto es una prioridad del Ejecutivo autonómico y que el objetivo es fortalecer el autogobierno y la capacidad de respuesta de las instituciones canarias.

Cumbre bilateral España-Marruecos

Además, el viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge Riestra, ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación en la importancia de garantizar la presencia activa del archipiélago en las negociaciones internacionales, como en la reciente Cumbre Bilateral España-Marruecos, tal y como contempla el Estatuto de Autonomía.

Ha hecho hincapié en que es necesario reforzar la participación de Canarias en estas mesas, ya que el archipiélago se ve directamente afectado por los acuerdos que se negocian. “No puede quedar como un espectador. Canarias debe tener presencia directa, poder informarse de lo que ocurre e incluso intervenir”, ha afirmado.

Si bien la normativa contempla esta posibilidad, aún no se ha desarrollado plenamente, por lo que ha considerado imprescindible avanzar en su implementación para garantizar los intereses de Canarias en asuntos internacionales que inciden directamente en el territorio.