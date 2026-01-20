Clavijo urge al Gobierno a materializar la cogestión aeroportuaria

El presidente canario confía en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tenga «dos varas de medir» distintas para Cataluña y Euskadi y otra para el archipiélago en la cogestión aeroportuaria

Fernando Clavijo en una imagen de archivo | Kike Rincón / Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afronta la próxima reunión técnica con el Gobierno central con el deseo de que se materialice la cogestión aeroportuaria, instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a no tener «dos varas de medir» distintas para Cataluña y Euskadi y otra para el archipiélago.

Así se ha pronunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas después de presidir la sesión inaugural oficial de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET) en relación a la próxima reunión técnica que mantendrán el Gobierno central y el canario.

El líder de Coalición Canaria (CC), que gobierna la comunidad con el PP, ha recalcado que tiene la sensación de que Aena está «priorizando» la cuenta de resultados, «y no está teniendo en cuenta» a la población de las islas y lo que puede impactar el sector turístico en Canarias.

Por ello, ha insistido en reclamar al Gobierno central la materialización de esa cogestión, recordando que se enmarca en el Estatuto de Autonomía y que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se comprometió a ello en la reunión que mantuvieron hace unos meses.

Primar la conectividad y el turismo

«Queremos participar en las decisiones que se tomen en empresas estratégicas como es la gestión de nuestros aeropuertos, somos un archipiélago alejado, somos región ultraperiférica, es una infraestructura absolutamente estratégica», ha añadido Clavijo.

Al respecto, ha insistido en que la intención de su Gobierno es que las decisiones aeroportuarias «no estén supeditadas a las rentabilidades y a unos accionistas», sino que la prioridad tiene que ser la conectividad, la viabilidad del sector turístico y el bienestar de los canarios.

Cero energético en La Gomera

En relación al cero energético del pasado domingo en la isla de La Gomera, Fernando Clavijo lo ha atribuido a un «problema de generación» durante 17 minutos –tardó tres horas en recuperarse todo el suministro y afectó a más de 15.000 clientes–, aunque ha precisado que se está trabajando en la investigación y ahora hay que abrir un expediente.

Clavijo también ha reivindicado el trabajo de su Gobierno para la renovación de los equipos de generación. En este contexto, el líder de CC ha puesto en valor la colaboración entre su departamento y el Ministerio de Transición Ecológica para que esta renovación garantice la seguridad de abastecimiento energético.

«A pesar de las críticas de algunos sectores y de algún partido político, creo que la estrategia iniciada con este cero energético se ratifica y lo que tenemos que es animarnos a acelerar la implantación de esos grupos de generación para tener toda esa seguridad energética fundamental para el desarrollo de una actividad económica como la del turismo», ha sentenciado.