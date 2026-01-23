Para el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, esta convención es una «oportunidad» para analizar el trabajo a desarrollar en el ámbito local e insular

Coalición Canaria de Tenerife celebrará este sábado una convención insular en la que prevé abordar asuntos para «el presente y futuro» de Tenerife y de Canarias, entre ellos el reto demográfico, la vivienda, la movilidad y las las políticas sociales.

En la convención, que tendrá lugar en el espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna a partir de las 10:00 horas, participarán cerca de 200 personas representantes de todos los comités locales de la isla y diferentes cargos en ayuntamientos, cabildo y gobierno, según ha informado la formación nacionalista en una nota.

Políticas sociales

Para el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, esta convención es una «oportunidad» para analizar el trabajo a desarrollar en el ámbito local e insular, así como para planificar y poner en común políticas para dar respuesta a «los desafíos», como la vivienda, el reto demográfico, las políticas sociales centradas en las personas, la movilidad y la identidad.

La Convención Insular se articulará en torno a tres mesas temáticas que pondrán el foco en las prioridades sociales y territoriales. En línea con la estructura de ediciones anteriores, uno de los ejes centrales girará en torno a ‘Las Personas en el Centro’, abordando cuestiones como la discapacidad, la dependencia, la atención a los mayores y las políticas sanitarias, desde una perspectiva de cohesión y justicia social.

Vivienda, movilidad y reto demográfico

El segundo bloque, vinculado a una visión de ‘Isla con futuro’, profundizará en asuntos como la vivienda, la movilidad y el reto demográfico, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo «equilibrado y sostenible». La Convención buscará ser un espacio para «ordenar prioridades, compartir experiencias de gestión y reforzar una agenda que conecte con los problemas cotidianos» de la gente.

La tercera mesa temática se llevará a cabo bajo el título ‘Construir hoy la Isla del Mañana’, un debate centrado en el papel de la cultura, la identidad y la diversificación económica, así como en la necesidad de impulsar innovación, juventud y sostenibilidad como ejes estratégicos del presente y del futuro de Tenerife.