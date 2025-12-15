Radio Televisión Canaria (RTVC) activa su maquinaria informativa para ofrecer un seguimiento completo de esta importante cita económica para el Archipiélago

Radio Televisión Canaria (RTVC) se volcará este martes, 16 de diciembre, en el seguimiento del Debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, la hoja de ruta económica fundamental que regirá las cuentas y la inversión del Archipiélago el próximo año. Un despliegue multiplataforma en la Radio Canaria, Televisión Canaria y la web corporativa que arrancará a primera hora de la mañana para seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en el Parlamento de Canarias.

‘DND’, la radio en el corazón del debate

La actividad comenzará a primera hora de la mañana en la Radio Canaria, donde el programa ‘De la noche al día‘ (‘DND’), dirigido y presentado por Estíbaliz Pérez, se trasladará al Parlamento para emitir su entrega en directo desde las 06:30 horas y poner la lupa en las cuentas de 2026, incluyendo análisis y voces expertas. Entre ellas, el diagnóstico económico del economista José Miguel González y una entrevista con la consejera de Hacienda y Asuntos Europeos, Matilde Asián. También intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios, Socorro Beato (portavoz adjunta de CC), Tamara Raya (diputada del Grupo Socialista), Carlos Esther (diputado del Grupo Popular), Nicasio Galván (portavoz de VOX), Raúl Acosta (Portavoz del Grupo Mixto-AHI), Luis Campos (portavoz de NC-BC) y Jesús Ramos (Diputado de ASG). Un especial radiofónico que culminará con la participación de la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.

Estíbaliz Pérez, conductora de ‘DND’.

Televisión Canaria, cobertura multiplataforma

Por su parte, entre las 07:00 y las 08:00 horas, Televisión Canaria fusionará su señal con la radio para mostrar el pulso informativo que marca el set de ‘De la noche al día’ desde el Parlamento. Sin pausa, a partir de las 08:00 horas, será ‘Buenos Días Canarias‘ el espacio que tome el testigo ofreciendo un directo de la mano de la periodista Marta Rodríguez y una posterior ronda con los grupos parlamentarios a cargo de uno de sus presentadores, Isaac Tacoronte. En ella, se escucharán las propuestas y posiciones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluyendo Coalición Canaria (CC), Socialista (PSOE), Popular (PP), VOX, Mixto-AHI, NC-BC y Agrupación Socialista Gomera (ASG), en la antesala del debate final.

El seguimiento continuará en la tarde con la conexión en directo de Marta Rodríguez desde el Parlamento y un vídeo de balance durante la emisión del Telenoticias 1 a partir de las 14:30 horas.

La cobertura televisiva se completa con un resumen de todo lo acontecido en la jornada y conclusiones que será ofrecido en el Telenoticias 2 sobre las 20:30 horas.

Marta Rodríguez realizando una entrevista desde el Parlamento de Canarias.

Seguimiento en tiempo real en la web

Finalmente, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir la cita minuto a minuto desde cualquier dispositivo, la web oficial rtvc.es retransmitirá en directo el Pleno del Debate de los Presupuestos, que comenzará a las 10:30 horas.

Con este despliegue, RTVC garantiza la máxima visibilidad y acceso a la información fundamental para el futuro económico de Canarias.