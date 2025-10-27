La cocaína interceptada de camino a Vigo vale 1.000 millones en el mercado

La cocaína interceptada a 600 millas de Canarias en alta mar hubiera generado un negocio multimillonario, ha confirmado este lunes el delegado del gobierno

Operación antidroga en aguas cercanas a Canarias de la Policía Nacional que ha incautado 4 toneladas de cocaína con destino Vigo

Los 4.000 kilos de cocaína incautados por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional a 1.100 kilómetros de Canarias a un mercante que iba a Vigo hubieran generado un negocio de más de 1.000 millones de euros, según el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida para informar de esta operación, denominada Traba. Ha permitido capturar el mayor alijo de cocaína en lo que va de año en España.

Operación Traba

Los 4.000 kilos de cocaína fueron incautados el pasado miércoles en un asalto de la Policía y de la Armada al buque que los transportaba. Es el ‘Little Girls’, un mercante de bandera de Tanzania que había partido hacia España desde Panamá.

Su valor como mercancía pura -antes de ser adulterada para distribuirla en las calles- asciende a 240 millones de euros. La investigación que ha hecho posible su incautación continúa. Al arresto de los nueve tripulantes del barco se prevé sumar más detenciones en tierra.

El inspector jefe de Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia, Emilio Rodríguez, ha destacado el «gran potencial» de la organización criminal que se pretende desarticular en el marco de esta operación. No ha dado más detalles, ya que se ha decretado sobre ella el secreto de sumario.

No es el primero

La organización fue capaz de fletar un barco mercante de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y cuatro y medio de puntal. Por eso, los investigadores dan por hecho que este gran alijo no ha sido el primero que envían hacia Europa.

En la segunda fase de esta operación, más «callada» y en la que se trabaja ahora, se persigue «atacar» la estructura económica de esta banda. También identificar y detener a todos los miembros, una vez que se ha actuado sobre su «eslabón más débil«.

«Nadie es más importante que otro, pero las grandes cabezas de estas organizaciones, globalizadas, suelen estar muy alejadas» de quienes transportan cocaína por la ruta atlántica. Estas son de vital importancia para las mafias que la sacan de países como Venezuela, Surinam o Brasil donde no se producen, para que sea consumida en Europa, ha referido Rodríguez.

El responsable del Greco en Galicia ha explicado que la gran lucha contra el narcotráfico en esa comunidad del norte de España se dirige hacia las lanchas rápidas que trabajan para grandes clientes.

Rodríguez ha dicho que España es una vía de entrada de cocaína, pero no una de las principales, que se encuentran en puertos del norte de Europa.