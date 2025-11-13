El accidente ocurrió este jueves en la Avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. El coche se fue hacia atrás sin control, dio con una guagua articulada y acabó chocando con un edificio

Un coche sin control e incendiado se choca contra un edificio en Escaleritas. Un vehículo sufrió esta tarde un incendio en la Avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. se fue hacia atrás sin control, dio con una guagua articulada y acabó chocando con un edificio, según relatan los testigos.

Informa RTVC.

«Todo muy rápido, muy espectacular, mucha gente asustada. Los coches que estaban aquí, porque estaba el tráfico parado, de repente empezaron a salir en desbandada, unos a un lado, otros a otro», afirmó un transeúnte. «Eran muchas llamas y de vez en cuando sonaban petardazos de las llantas y asustaba mucho», añadió.

Un coche sin control e incendiado se choca contra un edificio en Escaleritas. RTVC

El fuego generado en el coche afectó a varias plantas del inmueble impactado. Los servicios de emergencia respondieron al incidente para la extinción del incendio y el control de la zona.