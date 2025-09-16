Los bomberos rescataron a una de las afectadas del interior de uno de los vehículos, a la que se trasladó en helicóptero medicalizado al hospital insular

Tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas moderadas en la tarde de este lunes tras la colisión frontal entre dos vehículos que tuvo lugar en el kilómetro 55 de la vía FV-2, dentro del municipio de Pájara, Fuerteventura.

Tres heridos, uno grave, tras la colisión frontal de dos vehículos en el sur de Fuerteventura. Arriba, imagen de archivo, de Urgencias den el Hospital General de Fuerteventura.

En este sentido, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 ha informado que los Bomberos de Pájara rescataron a una de las afectadas del interior del vehículo, una mujer que sufrió politraumatismos de carácter grave, a la que se trasladó en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital General de Fuerteventura.

Además, los recursos sanitarios asistieron a un menor que presentó lesiones de carácter moderado y a una mujer con un traumatismo en tórax de carácter moderado, que también se evacuaron en ambulancias al mismo centro hospitalario.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron las diligencias correspondientes.