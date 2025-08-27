La colisión frontolateral tuvo lugar en la calle José Samsó Henríquez del municipio grancanario

Herido tras la colisión de dos coches en Guía. Un hombre, de 44 años, resultó herido moderado este miércoles tras el choque frontolateral entre dos coches que tuvo lugar en la Calle José Samsó Henríquez de Santa María de Guía (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Herido tras la colisión de dos coches en Guía, Gran Canaria. Imagen de archivo.

El varón presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que le asistió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Perpetuo Socorro.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.