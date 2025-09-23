Empresarios de Los Abrigos, en Granadilla, denuncian la inseguridad en la zona por la falta de policías y el aumento de los robos en los comercios

Informa: Gema Padilla.

Los comerciantes del núcleo costero de Los Abrigos, Granadilla de Abona, denuncian la oleada de robos que están sufriendo desde hace semanas. Piden más vigilancia para una zona en la que dicen «no hay efectivos policiales».

Los empresarios denuncian una oleada de robos en Los Abrigos, Granadilla. RTVC.

Algunos empresarios como Roberto Fernández, reclaman más policías para trabajar con seguridad. Fernández regenta una tienda de bicicletas y fue víctima de un robo hace pocos días. El dueño de «Maillot Amarillo Bike» ha asegurado a los micrófonos de Radio Televisión Canaria que «ha sido una de sus peores experiencias».

Medidas de autodefensa

Otros comerciantes se han decantado por poner medios disuasorios o buscar su autoprotección. Desde cámaras de vigilancia, con alarmas hasta tener un bate de béisbol en su negocio.

El ayuntamiento de Granadilla de Abona ha asegurado que va a poner más vigilancia. La concejala de seguridad, María Candelaria Rodríguez, ha anunciado que se va reunir próximamente con los empresarios de Los Abrigos.