Comienza la Liga de Lucha Canaria de Fuerteventura

La Liga de Lucha Canaria ‘Cabildo de Fuerteventura, Obras Públicas Canarias-Sumytrans’ comienza este fin de semana

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, el representante de OPC y la representante de Sumytrans presentando la Liga de Lucha Canaria de Fuerteventura

La Liga de Lucha Canaria ‘Cabildo de Fuerteventura, Obras Públicas Canarias-Sumytrans’ comienza con el encuentro este 16 de octubre, entre el CL Maxorata y el CL Antigua, en el terrero de Tarajalejo, y el sábado entre el CL Saladar de Jandía y Rosario Club de Lucha en Morro Jable.

Durante la presentación de la liga, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, deseó la mayor de las suertes a todos los equipos que participan en la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC-Sumytrans, agradeciendo a la Federación Insular de Lucha, empresas patrocinadoras, a los clubs, afición y a todas las personas que lo hacen posible.

García hizo hincapié “en los valores de esfuerzo, compañerismo, afición e identidad que entraña la lucha canaria, un deporte que está más fuerte que nunca, tanto en categoría masculina como en femenina, y que debemos apoyar en todas sus facetas, desde la más competitiva hasta el aprendizaje en edades tempranas para seguir creando cantera”.

Las palabras de los principales representantes de la liga

En palabras del presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, Martín Cano, “tenemos la mejor liga de Canarias y un año más lo vamos a defender en los terreros de lucha, con el apoyo de la afición durante toda la temporada”.

Luis Rodríguez, como representante de OPC, resaltó el alto nivel de competencia de la liga majorera, “esperamos que se siga manteniendo y que la liga se siga desarrollando con éxito, tal y como ha sucedido en los últimos años”.

En representación de Sumytrans, Raque Rodríguez, señaló que “nos sumamos por segundo año consecutivo al patrocinio de esta liga, con el mayor de los orgullos y colaborando para hacerla posible”.

Acto de presentación de la Liga de Lucha Canaria ‘Cabildo de Fuerteventura, Obras Públicas Canarias-Sumytrans’

Otros representantes de la liga en el acto

Estuvieron presentes representantes de los clubes que participan en la liga: Saladar de Jandía, Unión Antigua, C.L. Maxorata, Unión Tetir y Rosario Club de Lucha, así como portavoces de los diferentes grupos con representación en la Corporación insular.

Durante el acto, Federación Insular de Lucha Canaria y patrocinadores (OPC y Sumytrans) suscribieron el convenio de colaboración que permite el desarrollo de actividades de promoción y fomento de la lucha canaria durante la temporada 2025-2026. Acuerdo que se suma al convenio suscrito con la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura.

Asimismo, el CL Saladar de Jandía hizo entrega de un reconocimiento a las empresas patrocinadoras por su colaboración con el club.