El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, confirma en La Radio Canaria que los primeros tres menores ya han sido derivados y que el proceso se acelerará esta semana.

Comienzan los traslados exprés de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades / Foto: Jesús Hellín – Europa Press.

Los primeros menores migrantes no acompañados han comenzado a salir desde Canarias hacia otras comunidades autónomas a través del sistema exprés acordado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario.

Así lo ha confirmado este lunes en De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien ha detallado que los tres primeros traslados corresponden a dos chicos de 16 y 17 años y una niña de 13 que llegaron el pasado mes de septiembre a El Hierro.

“Estamos hablando de una niña de 13 años que ha llegado hace poco a las Islas con una realidad migratoria terrible”, ha explicado Pérez, subrayando la sensibilidad del proceso y la importancia de ofrecer una respuesta rápida y coordinada.

El secretario de Estado ha asegurado que esta semana se realizarán más derivaciones y que los traslados “se están haciendo a prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas”. Según ha explicado, el objetivo es que este procedimiento “sea un tránsito normal y fluido” a partir de ahora.

Pérez también ha confirmado que el plazo máximo de 15 días para tramitar el traslado de un menor migrante, establecido por la normativa, se está cumpliendo. “Ya empezamos a tener dotaciones de recursos que a veces es difícil cuantificar en un procedimiento de estas características»

«El Ministerio ha reforzado los servicios administrativos y logísticos en el conjunto de delegaciones del Gobierno”, ha añadido.

Pérez, finalmente, ha destacado que el sistema exprés ha permitido una mayor coordinación entre los distintos departamentos responsables, lo que está contribuyendo a agilizar los traslados y garantizar una atención más eficiente a los menores migrantes.