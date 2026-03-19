La Comisión de Vivienda de Canarias respalda el nuevo programa dirigido a jóvenes

El programa espera facilitar la adquisición de primeras viviendas a menores de 40 años

La Comisión de Vivienda de Canarias informó este jueves favorablemente sobre el proyecto de decreto por el que se regula el Programa Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda, una iniciativa del Gobierno canario orientada a mejorar el acceso a la vivienda de la población joven del archipiélago.

El nuevo programa se centra en facilitar la adquisición de la primera vivienda a personas jóvenes de hasta 40 años, que les permitirá financiar hasta el 95 % del valor de la vivienda, superando el límite habitual del 80 % que suelen ofrecer las entidades financieras, según informo la Consejería de Vivienda en un comunicado.

Respaldo mayoritario

El proyecto de decreto recibió el respaldo mayoritario de los miembros de la Comisión, que destacaron la oportunidad de la medida y su alineación con las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna, en particular para los colectivos con mayores dificultades de acceso, señala la nota.

El siguiente paso de esta iniciativa será la remisión del proyecto a la Dirección General de los Servicios Jurídicos para la emisión del informe preceptivo, y, posteriormente, se elevará al Consejo de Gobierno para su toma en consideración y solicitar el dictamen del Consejo Consultivo.

Asimismo, la Comisión también ha abordado el informe previo a la adopción, por parte de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, de la resolución por la que se acuerda llevar a cabo el realojo de veinte viviendas que forman parte del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) ‘Los Príncipes’, en el término municipal de Los Realejos, en Tenerife.

La propuesta de adjudicación se aprobó por unanimidad por la Comisión.