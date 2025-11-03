El sabor a celebración recorre ‘Como en casa’, que conmemora sus 500 programas viajando por algunos de los restaurantes más emblemáticos del Archipiélago

Catha y Kiko visitan Casa Goyo en La Palma, Sinestesia en Santa Cruz, El Caldero en Meloneras, Los Majuelos y La Tasca de Arana en el corazón lagunero

El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria, ‘Como en Casa‘, alcanza esta semana la cifra redonda de 500 entregas con una edición especial integrada en su novena temporada.

Presentado por Kiko Barroso y Catha González, el espacio conmemora su trayectoria desde el Gran Karting Club de Gran Canaria, un escenario simbólico que refleja el crecimiento paulatino del formato hasta alcanzar la “velocidad de crucero” con la que conquista cada día los corazones y las cocinas de miles de espectadores. En esta ocasión, los presentadores soplan las 500 velas con la elaboración de un arroz negro con vieiras en el Restaurante El Caldero, en la costa de Meloneras.

Más de mil días después de su primera emisión, ‘Como en Casa’ aprieta el acelerador. Si en Indianápolis se corre por la gloria, Kiko y Catha corren por la gente. En esta semana conmemorativa, celebran 500 visitas únicas, 500 historias compartidas y cientos de sabores descubiertos a lo largo y ancho del Archipiélago. Porque este programa no solo ha degustado la excelencia culinaria de Canarias, sino también la vida y la memoria que hay detrás de cada plato.

Una semana de sabores con historia

La celebración arranca el lunes, 3 de noviembre, a las 19:50 horas, en Casa Goyo, en La Palma, un lugar con historia, carácter y mucho sabor. Allí, Francisco, tercera generación al frente del negocio fundado por su abuelo en 1966, mantiene viva la esencia familiar con platos emblemáticos como la vieja guisada y la morena frita, que prepara junto a Kiko y Catha.

El martes, el equipo cruza a Tenerife para visitar el Restaurante Sinestesia, en Santa Cruz. Un proyecto que lleva la gastronomía al terreno de los sentidos, donde cada plato se saborea, se escucha y se intuye. Bajo la dirección del chef Marc Neris, ‘Como en Casa’ cocina una causa canaria al estilo Sinestesia, con costilla, papas, piña y mojo verde, ejemplo de la creatividad que define este restaurante de vanguardia.

El miércoles, la ruta se detiene en la Cafetería Los Majuelos, un clásico de la Avenida del mismo nombre con 36 años de historia. Su propietaria, Amanda Negrín, hija de los fundadores, muestra a los presentadores el secreto del éxito de este local familiar, donde los bocadillos son auténticas obras de sencillez premiadas a nivel nacional. Kiko y Catha se ponen manos a la masa para preparar el Bocadillo Aldeano, el Bocadillo Sinergia y un batido irresistible.

Programa 500

El jueves, 6 de noviembre, llega el gran día. El equipo se traslada al Restaurante El Caldero, en el sur de Gran Canaria, para grabar el programa número 500. Este referente culinario, recientemente renovado y ubicado ahora en el Paseo de Meloneras, cuenta con la dirección del propietario Giuliano Mossini y el talento del chef Yaddel Claro Orozco, que acompaña a los presentadores en la elaboración de un exquisito arroz negro con vieira, carpaccio de gambas y alioli de alcachofas.

El viaje concluye el viernes, 7 de noviembre, en La Tasca de Arana, en La Laguna, uno de esos rincones que conquistan sin alardes. Su propietario, Sergio Gil de Arana, abre las puertas de un espacio donde la tradición canaria dialoga con la creatividad. Aunque no suele ponerse al frente de los fogones, en esta ocasión lo hace para preparar junto al equipo unos huevos rotos con morcilla y un tiramisú de Nutella, platos que resumen la esencia de este rincón honesto y lleno de sabor.