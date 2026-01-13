El programa de referencia sobre Gastronomía en

Televisión Canaria continúa su recorrido por las Islas

Con diez temporadas en parrilla y más de 500 entregas, Como en Casa, espacio presentado por Kiko Barroso y Catha González, continúa sorprendiéndonos con nuevos restaurantes y las historias que cada uno de ellos esconde. Esta semana son cinco los establecimientos que nos invitan a descubrir con sus recetas para el disfrute.

Catha y Kiko continúan su ruta gastronómica por el Archipiélago en ‘Como en Casa’ de Televisión Canaria

De la mar a la mesa

La primera parada, el lunes 12 de enero, es en la costa Norte de Tenerife. Un restaurante, Los Pinchitos, con más de 65 años de historia ubicado en el pueblo de San Andrés que ha pasado de generación en generación hasta llegar a Iván Hernández, auténtico bastión de la tradición familiar que ha sabido aportar un toque moderno y fresco. De la mar a la mesa es su lema y con su ayuda Kiko y Catha se atreverán a elaborar dos de sus platos más demandados: un tartar ahumado de pescado del día y un timbal de batata y pulpo.

Timbal de batata y pulpo del restaurante Los Pinchitos en Tenerife

Saludable y sabroso

El martes 13 ‘Como en Casa’ continúa en la capital tinerfeña, en esta ocasión en un restaurante que define su cocina como saludable a la vez que sabrosa. ‘Cachitos Realfood’ es una cafetería con decoración fresca, luminosa y con encanto. El lugar perfecto para darse un capricho sin remordimientos en un ambiente acogedor y una ubicación estratégica que aprovecha la solera de un bulevar histórico, custodiado por laureles de indias y esculturas al aire libre, para ofrecer un auténtico oasis urbano. Una cafetería de primera calidad en plena ciudad. En este contexto, veremos cómo se preparan sus phosquitos saludables y una arepa de pollo con aguacate.

Kilómetro cero

El miércoles 14 de enero Kiko y Catha combaten el fresquito que nos acompaña estos días en el barrio histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus calles se encuentra Viruje, un espacio donde la cocina canaria y la gastronomía internacional coinciden gracias a genialidades culinarias con aire fresco y creativo pensadas para compartir en familia y con amigos. Su fuerte son los productos kilómetro cero, es decir, platos elaborados con productos de temporada y cercanías. Junto a su propietario y chef, Ángel Rodríguez, los presentadores de ‘Como en Casa’ se atreven a elaborar unas gyozas de morcilla dulce y unas albóndigas en salsa casera de segundo. Para tomar pan y mojar.

Albóndigas en salsa casera del restaurante Viruje, Las Palmas de Gran Canaria

Paraíso saludable

El jueves 15 de enero continúa la ruta gastronómica de ‘Como en Casa’ en el Puerto de la Cruz, (Tenerife), un paraíso saludable donde lo primero que llama la atención de los sentidos son los jardines tropicales que parecen florecer del mar y la agradable brisa marina. Machamama es el nombre de este restaurante cuyo propietario, el chef Alain Mast, asegura que rinde homenaje a la madre tierra a través de una cocina flexitariana, —vegetariana que incluye ocasionalmente pescado y carne--, donde sabor y salud se fusionan en cada receta. Este chef tiene tras de sí una larga trayectoria en restaurantes de lujo, pero descubrió Tenerife y decidió quedarse. Kiko y Catha se atreven en esta entrega con su ensalada de langostinos con petazetas y con unos tacos especiales.

Al calor de las brasas

Y para despedir la semana, el viernes 16 ‘Como en Casa’ se traslada a la calle Travieso, en pleno corazón de Triana, en Gran Canaria. Se trata de un lugar inconfundible por el sugerente olor de las brasas que provienen de Patagonia Grill. Un templo de la carne en este emblemático barrio que encarna la historia de superación de Luis Luna, un chileno que comenzó como friegaplatos y ha pusto en pie todo un referente gastronómico que rinde culto al fuego, a la materia prima y a los cortes nobles que terminan fundidos al calor del horno. La semana se despide con Kiko y Catha afrontando la elaboración de un carpaccio de solomillo ibérico y, la joya de la corona, el chuletón icónico.