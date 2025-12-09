‘Como en casa’ «se da un homenaje» con productos de kilómetro 0

Esta semana, visitará restaurantes con propuestas variadas: desde la tasca contemporánea de Restaurante La Unión en Telde, hasta el ambiente cosmopolita de The Bun Bun Club en Arrecife

El programa gastronómico de Televisión Canaria, ‘Como en Casa‘, continúa su viaje culinario por el Archipiélago, nuevamente, poniendo en valor la oferta local. Desde este martes 9 de diciembre a partir de las 19:55 horas, el espacio protagonizado por Kiko Barroso y Catha González recorrerá durante los próximos días cuatro restaurantes con una oferta variada y unas historias que merecen ser contadas. Todo ello, dándose un homenaje con producto de kilómetro cero.

Este martes, ‘Como en Casa’ aterrizará en Telde para visitar el Restaurante La Unión, instalado en el histórico Casino de la Ciudad de Los Faycanes. Un proyecto del chef y propietario Mario Ureña, quien propone una tasca contemporánea en la que tradición y modernidad dialogan en cada plato. El local, que respira el aire señorial de la Plaza de San Juan, cuenta con una carta de producto honesto, tapas para compartir y pequeñas sorpresas técnicas que no buscan estridencia, pero ganan todo el afecto de sus comensales. Un lugar ideal para degustar las sardinas marinadas con jugo de aceitunas y naranja y un postre conceptual de la naranja de Telde con el sello de nuestros presentadores.

A mitad de semana, el miércoles, 10 de diciembre, llegará el turno de acudir a Lanzarote. Concretamente, al corazón del Lanzarote Open Mall de Arrecife, donde se encuentra un espacio de lo más animado: The Bun Bun Club. Allí, el sabor se une al buen ambiente con una propuesta que muchos clientes han descrito como “muy sabrosa” y con un espíritu alegre y cosmopolita. Todo ello bajo la firma de su propietario, Salby Zarauz, artífice conceptual del proyecto, y la cocinera Macarena Rubio, quien materializa cada plato con originalidad y técnica. En esta ocasión, Kiko preparará una Burger Oklahoma y Catha se animará con un Brioche de Cochinita Pibil.

Para el jueves, día 11, llegará el momento de visitar el Puerto de La Cruz, en Tenerife, donde se encuentra El Rincón de Diego, un refugio gastronómico dirigido con pasión por Diego Rouco y su mano derecha en la cocina, el chef Marcos Curbelo. Este restaurante se define como “sabor canario con acento gallego” y es precisamente esa fusión la que le ha hecho ganarse los elogios por su producto fresco, su atención cercana y su ambiente familiar. Allí, Kiko y Catha se atreverán a elaborar un carpaccio de melón y una carne de cabra que no dejará indiferente a nadie.

Por último, la semana terminará el viernes, 12 de diciembre, en el norte de Gran Canaria. Será visitando La Trastienda de Chago, un lugar cargado de historia en el que Nereida, jefa de sala, y Héctor, cocinero, nos reciben para contarnos los entresijos de una casa en la que la mayor parte del género procede de la Isla y cada plato se convierte en un verdadero homenaje al kilómetro cero. Ello, unido a un ambiente de lo más acogedor, hace que la experiencia de comer allí vaya mucho más allá de la degustación de un simple plato. Y para mostrar sus bondades culinarias, Catha cocinará una caballa confitada con piña tropical de Gáldar y Kiko una falsa carne fiesta para chuparse los dedos.