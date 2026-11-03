El FC Andorra, conmocionado, solicita aplazar su próximo partido

El club andorrano traslada sus condolencias a la familia del futbolista y al CD Tenerife, ofrece apoyo psicológico a sus integrantes y pide la suspensión del encuentro ante el Mallorca por el impacto emocional de lo sucedido

El FC Andorra ha expresado su profunda conmoción por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y ha trasladado su más sentido pésame a la familia del futbolista, al club blanquiazul y a todas las personas de su entorno. La entidad andorrana ha reconocido el dolor que deja su pérdida y ha mostrado su cercanía a todos los afectados.

El presidente del FC Andorra, Ferran Vilaseca, lee el comunicado emitido por el club tras el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel

«Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos con ellos y que compartimos profundamente su tristeza», recoge el comunicado oficial difundido por el club.

El FC Andorra ofrece todo su apoyo al Tenerife

La entidad también ha querido trasladar su respaldo a los jugadores, al cuerpo técnico, a los trabajadores y a la afición del CD Tenerife. El FC Andorra asegura que mantiene el contacto con el club tinerfeño desde el primer momento y que está a su disposición para colaborar en todo lo que necesite.

Además, el conjunto andorrano mantiene conversaciones con LaLiga, el Gobierno de Andorra y los organismos correspondientes para ofrecer toda la colaboración y el apoyo necesario ante esta situación.

Solicita aplazar el partido contra el Mallorca

Una de las decisiones que ha comunicado el FC Andorra ha sido la solicitud de suspensión de su próximo encuentro frente al RCD Mallorca. El club considera que las circunstancias actuales requieren respeto y acompañamiento a todas las personas afectadas por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

«Al considerar que son momentos de profundo dolor en los que debe primar el respeto y el acompañamiento a todas las personas afectadas», explica la entidad en relación con esta petición.

Apoyo psicológico para sus integrantes

El fallecimiento del futbolista también ha provocado un fuerte impacto emocional en el vestuario y en el resto de integrantes del FC Andorra. La entidad reconoce que sus jugadores, cuerpo técnico y trabajadores atraviesan momentos especialmente difíciles y quiere garantizar que todos puedan recibir ayuda.

Por este motivo, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten, con el objetivo de que nadie tenga que afrontar solo las consecuencias emocionales de lo sucedido.

«Somos un equipo, dentro y fuera del campo. Ahora más que nunca, tenemos que estar juntos, acompañarnos y cuidarnos los unos a los otros», señala el comunicado.

El FC Andorra ha concluido su mensaje recordando que todo el fútbol y el deporte están de luto y apelando a la unión, el respeto y el acompañamiento a quienes atraviesan estos momentos de tristeza.

«Nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús y a todo el CD Tenerife.

Descansa en paz, Jesús», concluye el comunicado.