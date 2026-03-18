El programa de Radio Canaria propone este miércoles, a las 21:05 horas, un recorrido gastronómico por la actualidad culinaria y las tendencias del sector

El programa ‘Con Cúrcuma’ vuelve esta semana a la Radio Canaria con nuevas propuestas gastronómicas para seguir celebrando sus ocho años en antena. Este miércoles, a las 21:05 horas, el espacio dirigido y presentado por Francisco Belín se adentra en el Encuentro Terrae para tejer alianzas en torno a la cocina rural europea y su conexión con el territorio. Una emisión que podrá volver a escucharse en redifusión el domingo, de 00:00 a 02:00 horas.

Los cocineros y cocineras rurales de España, Italia y Portugal han propuesto en el Encuentro Terrae, celebrado desde el pasado domingo en Gran Canaria, una serie de alianzas con productores y colegas de países vecinos para dar visibilidad a la labor de estos verdaderos guardianes de los baluartes agrícolas, los paisajes y el legado culinario de nuestros antecesores.

‘Con Cúrcuma’ recoge las impresiones del denominado “alcalde de los cocineros rurales”, el chef zamorano Luis Alberto Lera, y de la consejera del Cabildo de Gran Canaria Minerva Alonso, quienes coinciden en la importancia de reforzar los valores que emergen de esta cumbre, a la que asistieron medio centenar de profesionales de la cocina y periodistas de toda España.

Un viaje vitivinícola de Europa a Canarias

El programa también se detiene en la experiencia del cocinero de origen holandés Adrian Bruins, que se define como un “guiri-guanche”, quien relata el recorrido realizado junto a un grupo de expertos en vinos de Países Bajos por distintas bodegas de Tenerife, donde pudieron conocer de primera mano las elaboraciones vitivinícolas de la Isla. Junto a él Samuel Hernández, al frente del restaurante de concepto árabe Zoco, en Arona, pone el acento en las particularidades, también saludables, de una carta que incluye platos ya emblemáticos.

Como cada semana, el periodista y escritor Sergio Lojendio profundiza en aspectos clave de la actualidad gastronómica. Por su parte, el hostelero lanzaroteño Luis Benito, recientemente reconocido en los Premios Regionales Qué Bueno Canarias, comparte con la audiencia los avances de su proyecto del Restaurante Escuela Ikono, en Albacete, que impulsa junto a la cocinera mediática Eva Millán como directora.

El espacio se completa con la participación de Elena Martínez, directora de sala de Brunelli’s, en Puerto de la Cruz, que repasa las propuestas del establecimiento más allá de su oferta cárnica, y con el análisis de José Luis Mejías, vicepresidente del Club F&B Leaders Alliance for Visionary Excellence, sobre las conclusiones del reciente congreso CLAVE celebrado en Santa Cruz de Tenerife, acompañado del comentario de la consejera delegada de Turismo, Dimple Melwani.

Con esta nueva entrega, la Radio Canaria refuerza su apuesta por la divulgación gastronómica y el reconocimiento de los profesionales que contribuyen a preservar y proyectar la identidad culinaria de las Islas.