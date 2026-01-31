Las organizaciones de agricultores han llevado a cabo concentraciones y manifestaciones durante toda la semana por el territorio nacional

Este sábado 31 de enero, los agricultores de Tenerife se echarán a la callea partir de las 11.00 horas, para reivindicar entre otras cuestiones, la actualización del programa Posei, fundamental para el avance y desarrollo del sector primario en Canarias.

Imagen cedida.

Concentración agricultores en Tenerife

También se concentran para que se eliminen las trabas burocráticas a las que se enfrentan diariamente, así como la actual inseguridad jurídica. Además, del cumplimiento del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce las singularidades de las regiones ultraperiféricas.

Cabe destacar que las organizaciones agrarias españolas han llevado a cabo concentraciones y manifestaciones durante toda la semana por el territorio nacional. Así es que, las tractoradas se han podido ver de Norte a Sur del país, y en ciudades como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Pamplona o Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.