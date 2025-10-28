Manuel Domínguez advierte con expulsar a los consejeros populares que pactaron con el PSOE en el Cabildo herreño

Los consejeros herreños firman el decreto para asumir sus consejerías en el Cabildo de El Hierro y el PP los expulsará definitivamente

Informa: Eduardo Pulido / Alain Berrocal

Los consejeros herreños Rubén Armiche Benítez y Anabel López ya han firmado el decreto de sus nombramientos para asumir las áreas de gobierno pactadas con el PSOE en el Cabildo de El Hierro. De esta forma, Rubén Armiche asume la consejería de Cultura, Juventud, Deportes y Patrimonio. Por otro lado, Anabel López llevará la consejería de Empleo y Desarrollo Económico.

Ambos consejeros desoyen así las advertencias lanzadas recientemente por el PP, que pedía a los consejeros herreños rectificar su decisión y abandonar el acuerdo con el PSOE.

Por su parte, el PP ya ha confirmado que les ha abierto un expediente y que serán expulsados de la formación política de manera definitiva.