El PP desautoriza el pacto con el PSOE en el Cabildo herreño

El presidente del PP canario, Manuel Domínguez, critica que los dos consejeros «han hecho un mal uso de las siglas del PP para obtener dos actas»

Informa: RTVC

El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, pide a los dos consejeros populares que han alcanzado un acuerdo con el PSOE para gobernar en el Cabildo de El Hierro que rectifiquen. Domínguez afirma que «fueron advertidos en el día de ayer«.

El mandatario popular señala que, en caso de que no se produzca una corrección, «el partido tomará medidas para expulsarles«. El presidente popular dejado claro que el PP «no participa de ningún acuerdo en la isla de El Hierro».

Domínguez critica que en el acuerdo logrado entre PP y PSOE «participan dos personas que han hecho un mal uso de las siglas del Partido Popular para obtener dos actas». Por ahora, los consejeros populares herreños han optado por no pronunciarse.