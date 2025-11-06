Estos dos nuevos consejeros del PP tendrán competencias en Educación, Juventud, Cultura, Deporte, Desarrollo Económico y Empleo

Los consejeros del PP en el Cabildo de El Hierro debutan en pleno tras su pacto con el PSOE

Este jueves se produjo la primera intervención política y pública de los dos consejeros del Partido Popular en el Cabildo de El Hierro, después de que hace dos semanas firmaran un pacto de gobierno con el PSOE en la institución insular. La sesión plenaria marcó su estreno como miembros del grupo de gobierno.

Durante su intervención, uno de los consejeros destacó la voluntad de trabajar “en equipo y en consenso”, subrayando que su línea de actuación no pasará por “contribuir al fango de la política en la Isla de El Hierro”. Por su parte, su compañera se mostró satisfecha con el recibimiento dentro de la corporación: “Estoy muy contenta, he tenido mucha receptividad por parte de las personas que allí laboran”, afirmó.

Sin notificación oficial

Pese a que el Partido Popular Autonómico anunció su expulsión por haber sellado un acuerdo con el PSOE, los dos consejeros aseguran no haber recibido ninguna notificación oficial y continúan refiriéndose al PP en presente. “Aplaudo la decisión que está tomando el partido con respecto a nosotros. Está respetando, de alguna forma, no del todo, hay discrepancias como en todos los partidos políticos, pero yo creo que el respeto es mutuo y creo que en esa línea vamos a avanzar”, señalaron.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, quiso darles la bienvenida “a su manera”, reconociendo públicamente su labor dentro del nuevo equipo de gobierno: “Están haciendo muy bien su trabajo, con mucho ánimo y entusiasmo; de gobierno mejor que en la oposición, por lo tanto, contentísimos”, declaró.

Los dos consejeros del Partido Popular asumen desde ahora competencias en Educación, Juventud, Cultura, Deporte, Desarrollo Económico y Empleo, áreas desde las que afirman que trabajarán para impulsar proyectos en beneficio de la ciudadanía herreña.