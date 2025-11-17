El vicepresidente Manuel Domínguez dirige este lunes un Consejo de Gobierno cargado de autorizaciones universitarias y decisiones presupuestarias

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, preside este lunes una nueva sesión del Consejo de Gobierno. El encuentro comienza a las 10:30 horas en la Sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, situada en la Plaza de Rafael O’Shanahan, 1.

Imagen de archivo

Aval universitario a nuevas titulaciones

La Consejería de Universidades presenta numerosos proyectos de Decreto para autorizar grados y másteres en dos centros. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria propone Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente, además del máster en Tecnologías Digitales en la Economía Verde. La Universidad Tecnológica de las Islas Canarias solicita catorce titulaciones, entre ellas Derecho, Criminología, Marketing, ADE, Educación Infantil, Comunicación Audiovisual, Recursos Humanos y varios másteres como Educación Especial, Prevención de Riesgos Laborales y MBA.

Claves económicas y nuevas competencias

El Gobierno estudia una propuesta para delegar competencias de gasto en el área de Bienestar Social, que gestionará importes superiores a tres millones de euros y subvenciones relevantes. El orden del día incluye un gasto plurianual de 24,1 millones para el acondicionamiento de la carretera LP-2 Bajamar-Tajuya, en La Palma, un proyecto que mantiene un seguimiento especial tras varias modificaciones.

Ajustes presupuestarios por coyuntura económica

El Ejecutivo analiza dos ampliaciones de crédito para Arista Eventos y para la Formación Profesional Marítimo-Pesquera, que suman 280.000 euros. También estudia tres operaciones adicionales de modificación de crédito, entre ellas un crédito extraordinario de casi 450.000 euros para devoluciones del Instituto Canario de Administración Pública.

Actualización en empresas públicas y gestión territorial

La sesión prevé fijar el sentido del voto en GESPLAN para ampliar su condición de medio propio también para los ayuntamientos de Alajeró y Güímar. Este punto busca reforzar la capacidad operativa de la entidad en nuevas labores de planificación.

Tecnología en situación de emergencia

Presidencia presenta varias daciones de cuenta sobre contratos tecnológicos de emergencia aprobados tras la declaración del 30 de junio de 2025. Estos contratos incluyen antimalware, climatización, sistemas de alimentación ininterrumpida, equipamiento para CPD corporativos y soporte para correo electrónico. El Gobierno mantiene estos expedientes como prioridad estructural.

Subvenciones, posición legislativa y cambios internos

El Consejo también revisa las subvenciones directas del tercer trimestre, cierra la posición del Ejecutivo ante una Proposición de Ley de cabildos y aborda ceses, nombramientos y asuntos parlamentarios.

Rueda de prensa

La rueda de prensa posterior tendrá lugar a las 12:00 horas, también en la Sede de la Presidencia, y será ofrecida en directo a través de rtvc.es.