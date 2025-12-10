Dentro de los 7,3 millones que ha invertido el Consorcio Maspalomas, se encuentran proyectos como el futuro Mercado Municipal

El Consorcio Maspalomas invierte más de 7 millones de euros durante el año 2025

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria cerró 2025 con una inversión superior a 7,3 millones de euros, de los cuales 5,4 millones se destinaron a obras ejecutadas o en curso y 1,8 millones a proyectos actualmente en licitación o listos para comenzar en enero de 2026. Su presidente y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó que uno de los proyectos más relevantes es el edificio del futuro Mercado Municipal, ya en su fase final y cuya entrega al Ayuntamiento está prevista para finales de abril.

Pérez explicó que el Consistorio asumirá la gestión del mercado y la adjudicación de los puestos. El Ayuntamiento baraja distintos modelos aplicados en la isla, desde una gestión integral por una única empresa hasta la asignación individual de cada puesto. El objetivo es inaugurar el nuevo mercado en el último trimestre de 2026.

El presidente del Consorcio también subrayó otras actuaciones destacadas, como la reforma de la ladera del entorno del Tobogán-Playa, muy demandada para mejorar el paisaje del Paseo Costa Canaria, y la renovación de 27 accesos a las playas, que ya ofrecen mejores rampas, duchas y lavapiés. Estas obras buscan embellecer la zona turística y mejorar la accesibilidad para residentes y visitantes.

Por su parte, el presidente del Cabildo y vicepresidente del ente, Antonio Morales, resaltó el papel clave del Consorcio en la rehabilitación de infraestructuras en Maspalomas, un modelo que, aseguró, no tiene equivalente en otras islas. Morales recordó que entre 2020 y 2026 la inversión acumulada roza los 37 millones de euros, que han permitido avanzar en proyectos tan significativos como la mejora del entorno del Faro de Maspalomas, el paseo de Meloneras o el acondicionamiento del Oasis Palmeral, cuyo saneamiento consideró prioritario.

Actuaciones previstas

Entre las actuaciones previstas o en ejecución, el Consorcio invertirá más de 1 millón de euros en proyectos del programa Impulsa Maspalomas, además de 470.000 euros en eficiencia energética mediante luminarias LED. También se contemplan 500.000 euros para el carril bici de Meloneras y 450.000 euros para un proyecto piloto de drenaje urbano que trasladará agua filtrada del barranco de Maspalomas a La Charca. A estas inversiones se sumará la obra del Entorno del Faro de Maspalomas, adjudicada por 422.808 euros y con inicio previsto el 19 de enero de 2026.

Mirando a 2026, el Consorcio prevé ejecutar más de 6 millones de euros en nuevas obras y proyectos de renovación de espacios públicos. Entre ellos figuran la reforma del paseo de Santa Águeda (907.375 euros), la del Paseo Marítimo Costa Canaria (1,7 millones) y la aprobación del proyecto para demoler las pasarelas de la avenida de la Unión Europea. También arrancarán la fase 1 del proyecto de accesibilidad peatonal y carril bici entre Meloneras y Pasito Blanco, además de la renovación de la avenida Italia y la finalización del Parque Biosaludable Oasis Palmeral, junto a la entrega del edificio del futuro Mercado Municipal.