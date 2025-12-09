La contaminación provoca enfermedades neurológicas y empeora sus síntomas

Se atribuye a la contaminación atmosférica uno de cada ocho ingresos urgentes por causas neurológicas, según un reciente estudio, que también señala que sería la causa de algunas de estas enfermedades

Uno de cada ocho ingresos hospitalarios urgentes por causas neurológicas puede atribuirse a la contaminación atmosférica, según revela una investigación realizada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Se concluye a partir de un análisis de 15.437 hospitalizaciones por demencia, Parkinson, Alzheimer o esclerosis múltiple en España. Una de las provincias en las que se realizó el estudio es la provincia de Las Palmas.

Contaminación y temperaturas

El estudio, publicado en ‘Atmospheric Environment’, busca estudiar la interacción entre las enfermedades neurológicas y las variables ambientales. Tanto en lo relacionado con contaminación atmosférica como con temperaturas extremas (olas de frío y olas de calor), utilizando datos del periodo 2013 a 2018 de 10 provincias españolas (Granada, Baleares, Vizcaya, Gipuzkoa, Las Palmas, Barcelona, A Coruña, Madrid, Alicante y Valencia).

Según recoge el artículo, la evidencia científica al respecto indica que la contaminación atmosférica podría ser responsable de la etiología de algunas de estas enfermedades y de la exacerbación de sus síntomas. A su vez, la evidencia científica sobre el efecto del calor está claramente establecida, mientras que existen pocos estudios que analicen el efecto de las olas de frío sobre las enfermedades neurológicas.

Ingresos

El equipo del Departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII ha analizado 15.437 ingresos urgentes por causas neurológicas, las concentraciones medias diarias de partículas en suspensión PM 10 y PM 2,5, dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3), así como las temperaturas máximas y mínimas diarias en olas de calor y frío, respectivamente.

Los resultados muestran que del total de ingresos por causas neurológicas que tuvieron lugar en el periodo y provincias analizadas, el 13,5 por ciento puede atribuirse a las variables ambientales estudiadas. De estas, cerca de 2.000 (12,5% del total) se asocian a contaminación atmosférica y en torno a 150 (1%) a temperaturas extremas; en concreto, el 0,6 por ciento a olas de frío y el 0,4 por ciento a olas de calor.

Contaminantes

En un desglose por contaminantes, 245 ingresos pueden atribuirse al efecto de las concentraciones de PM, una cifra muy inferior a las atribuibles al NO2, que son en total 581, y al ozono, que son 1.107.

El estudio asevera que el porcentaje atribuible a la contaminación atmosférica en los ingresos hospitalarios de corta estancia por causa neurológica es casi el doble del porcentaje atribuible a estas mismas variables en los ingresos por causa cardiovascular, que un trabajo previo cifra en el 7,7 por ciento, y respiratoria, que otra investigación estima en el 7,8 por ciento, y cinco veces el porcentaje atribuible a la contaminación en los ingresos por cualquier causa, estimado en un 2,5 por ciento por otros estudios realizados en España.

A este respecto, el equipo de investigación precisa que el elevado valor de ingresos por causa neurológica atribuibles a la contaminación puede deberse a que el estudio se realizó en las 10 provincias con mayor población y mayores índices de contaminación atmosférica.

Los autores de esta investigación, liderados por los doctores Julio Díaz y Cristina Linares, que coordinan el citado Departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano, han recomendado la adopción «urgente» de más medidas que contribuyan a reducir los niveles de contaminación a los que está expuesta la población, teniendo en cuenta el impacto demostrado de la contaminación en los ingresos por causa neurológica, el envejecimiento de la población y el aumento de habitantes en las grandes ciudades.

Además, han señalado que la inclusión de las personas con enfermedades neurológicas en los planes de prevención de temperaturas extremas como un grupo con un estatus de vulnerabilidad especial se traduciría en una disminución de los ingresos relacionados con las olas de calor y frío debido a este tipo de enfermedades.