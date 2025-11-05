El conato de incendio se originó en la madrugada de este miércoles, dejando más de 1.000 metros cuadrados de vegetación afectada

Conato de incendio en el municipio grancanario de Valleseco. Vídeo: Cabildo de Gran Canaria

En la madrugada de este miércoles, un conato de incendio se originó en el municipio de Valleseco, en la isla de Gran Canaria. El fuego alcanzó un área de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados de helechos y arbustos afectados en la zona de interfaz, según ha informado el Cabildo insular.

El incendio, que ya se ha dado por controlado, se produjo en el entorno de una zona en la que hay viviendas. Hasta el lugar en el que se produjeron las llamas se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias del parque de bomberos de Arucas, así como Protección Civil y Presas.

El Cabildo de Gran Canaria ha recordado a toda la población que la isla permanece en alerta por riesgo de incendios forestales por encima de 400 metros. La alerta se decretó debido a que las temperaturas podrían superar los 30 grados, lo que ha supuesto que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias lo considere un episodio de temperaturas «anormalmente altas» para un mes de noviembre.

Se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar cualquier actividad en las áreas de montaña de las islas más boscosas. También se prohíben, entre otras actividades, usar fuego en albergues, zonas de acampada y áreas recreativas, así como maquinaria que genere chispas; transitar por montes y terrenos, incluidas las pistas y los senderos, y las quemas agrícolas y forestales.