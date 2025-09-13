Corea y el l K-Pop inundan el barrio de Schamann

La plaza de Don Benito acogió una jornada dedicada a la cultura coreana y el K-Pop, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de GC y el Consulado de Corea en Canarias

La plaza de Don Benito, en el barrio de Schamann, acogió este sábado una jornada festiva dedicada a la cultura coreana y el K-Pop. Este evento está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, en colaboración con el Consulado de la República de Corea en Canarias.

K-Pop Party en Las Palmas de Gran Canaria

Talleres, desfiles y concursos

Este evento, patrocinado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, se realiza por primera vez en España dirigido a regiones con menor acceso a la cultura coreana. A diferencia de anteriores iniciativas centradas en el K-pop y el cine coreano, el festival presentará diversas manifestaciones culturales tradicionales como un desfile de hanbok, una demostración de elaboración de kimchi y la inauguración de un club de dramas coreanos, ofreciendo una experiencia cultural amplia y auténtica.

La cita ha ofrecido al público talleres de idioma, caligrafía, gastronomía y juegos tradicionales. También un desfile de trajes típicos, actividades de kdrama y literatura coreana. Se han celebrado dinámicas participativas como el random play dance, kshow o el quiz K-Pop, junto a una clase magistral del artista Maku, del grupo Risin Star.

A partir de la tarde, el protagonismo recae en el concurso coreográfico en sus modalidades individual y grupal, que ha precedido las actuaciones de la cantante Nadia y la drag queen Eiko. La jornada culmina con la entrega de premios.

El encuentro contó también con la participación de comercios y empresas colaboradoras. Instalaron puestos de literatura juvenil, ilustración y productos vinculados al K-Pop. Además, se habilitó un photocall temático de estilo coreano en el que las personas asistentes pudieron llevarse fotografías de recuerdo.

Informativos RTVC

Visita de autoridades

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha asistido al encuentro junto al cónsul de la República de Corea en Canarias, Moon-hee Koh, la concejala de Juventud, Carla Campoamor, y la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina. Esta jornada coincide con la celebración de las fiestas de Los Dolores en Schamann.

Darias añadió que esta cita supone “un reconocimiento a la cultura coreana, a los lazos que nos unen y a una de las grandes fiestas de la ciudad, como son las fiestas de Los Dolores en pleno barrio de Schamann”.

La alcaldesa, asimismo, subrayó los vínculos comerciales y comunitarios de la capital con la República de Corea y resaltó que “respetamos a un país al que apreciamos, con el que mantenemos lazos comerciales y comunitarios muy importantes, especialmente a través de la comunidad coreana en nuestro puerto”.

Por su parte, el cónsul de la República de Corea en Canarias, Moon-hee Koh, destacó el valor simbólico de esta cita. “Estoy muy orgulloso de estar aquí. Este evento es muy significativo porque este año celebramos el 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Espero que todos los canarios que han venido disfruten mucho de las experiencias coreanas”, manifestó.