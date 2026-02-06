Corres lleva a cabo esta iniciativa para representar una de las expresiones festivas más dinámicas y singulares del país, como es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

50 años del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria viajarán por el mundo en un sello conmemorativo de Correos. La filatelia española, dentro de la serie Fiestas Populares, rinde homenaje, en 2026, a las carnestolendas capitalinas por ser una gran celebración que combina cultura, creatividad y participación ciudadana, además de por representar una de las expresiones festivas más dinámicas y singulares de España.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto con el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, María Teresa Mayans Vázquez, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás, presentó este viernes 6 de febrero, sobre el escenario de «Las Vegas», la imagen del sello, cuyo formato es de 28,8 x 40,9 mm y tiene una tarifa de 2 euros.

Fecha de emisión

Con una tirada de 65.000 ejemplares y con fecha de emisión del 23 de enero de 2026, el sello otorga el protagonismo a los iconos carnavaleros: imágenes de reinas, drags, murgas, comparsas y mascaritas y personajes populares de la historia del Carnaval capitalino se asoman desde el interior de una cifra mágica —sus 50 años— para reivindicar una celebración que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de ocio, diversión y espectáculo de una sociedad mediática conservando todo su sabor popular.

Sello Correos. Imagen cedida.

De esta manera, el sello convierte al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en embajador cultural, llevando su esencia y su historia más allá de las Islas a través de la red postal nacional e internacional.

Toda la familia del Carnaval

En la presentación la alcaldesa, Carolina Darias, mostró su agradecimiento “por este reconocimiento a 50 años en los que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado ser una fiesta capaz de reinventarse a sí misma según el signo de los tiempos, con la incorporación de nuevos actos y eventos que en conjunto generan un gran impacto positivo sobre la ciudad, ya no sólo económicamente, sino en términos de reconocimiento a nuestros grupos y a toda la familia del Carnaval, que son los verdaderos protagonistas”, destacó.

“Nuestro Carnaval”, continuó Darias, “tiene una identidad muy definida y este sello lo que hace es hacer justicia a esa identidad, a esa personalidad, a esa manera de ser y a la idiosincrasia de Las Palmas de Gran Canaria incluyendo, en este sello, iconos significativos que nos identifican a todos con orgullo”. “Todos ellos son el alma de la fiesta”, recalcó.

Fiesta internacional

En la misma línea se manifestó el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, que señaló que es “un privilegio y un honor contar con esta participación por primera vez por parte de Correos. Un sello especial conmemorativo que sin duda va a trasladar y proyectar nuestra fiesta más internacional al resto de España más allá de las Islas”.

Por su parte, la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás, quiso poner de relieve que solo se aprueban 90 sellos al año y que el del Carnaval contó con un amplio consenso social sobre todo, “también institucional porque demuestra que determinados símbolos trascienden de lo local para convertirse en referentes compartidos y, sin duda, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de esos en los que la celebración, la historia, el impacto cultural y su proyección exterior reúne todos los valores que a la filatelia también le gusta reconocer y difundir”.