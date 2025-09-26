Cortes de agua en Radazul Alto

La puesta en marcha del reformado depósito de agua de Radazul Alto conllevará cortes del suministro la próxima semana

Las obras de reforma del depósito de agua de Radazul Alto, actuación incluida en el proyecto de renovación de toda la red de abastecimiento de este núcleo de El Rosario, han culminado recientemente y a partir de la próxima semana comenzará la fase de conexión a la nueva red de distribución.

Debido a ello, desde el lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre se podrán registrar interrupciones puntuales e intermitentes en el suministro de agua. El Ayuntamiento de El Rosario explica que son necesarias para asegurar la adecuada conclusión de las obras y la inminente entrada en servicio de la nueva infraestructura. Estos cortes afectarán al núcleo de Radazul Alto y el consistorio ha emitido el correspondiente bando municipal para informar a la población.

Objetivo de la reforma

Con la reforma del depósito de agua de Radazul Alto, con una capacidad de 2.000 metros cúbicos, se mejorará el servicio de abastecimiento, especialmente de aquellos domicilios que no disponen de depósito, tal y como estipula el reglamento del servicio municipal de Aguas.

Cabe recordar que este proyecto implicó la renovación completa de la red que discurre por las calles Cortés, Llano Blanco, Malibú, Camino Candelaria (margen derecho en la intersección con Llano Blanco), Robledo, Alvarado, Valdivia, Gravina y Balboa, además de la mencionada rehabilitación del depósito de Radazul Alto, situado en la calle Robledo, así como el reasfaltado completo de las calles.

La obra, como ocurriera con la de Radazul Bajo, es determinante para disponer de una red de distribución de agua potable moderna, eficiente y acorde a la población a la que presta servicio. Los trabajos los ejecutó la empresa Asfaltos y Obras Tafuriaste SL a través de una inversión de 1.179.380’79 euros.