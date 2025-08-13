ES NOTICIA

Cortes de tráfico en Telde

El Ayuntamiento de Telde informa del cierre temporal al tráfico de la GC-80 este jueves para realizar obras de conservación del firme


No se podrá circular este jueves en Telde por la GC-80 a la altura de La Atalaya. Lo ha anunciado el ayuntamiento del municipio, que advierte de que no podrán pasar por allí los vehículos entre las 9:00 horas y las 20:00 horas.

Vemos los tramos afectados.

Tramos afectados y rutas alternativas

La restricción al paso se llevará a cabo este jueves 14 de agosto entre las 9.00 y las 20.00 horas, en el tramos comprendido entre los puntos kilométricos PK 1+380 y PK 1+880, en la zona de La Atalaya.

La medida se debe a los trabajos de conservación del firme, ejecutados por el Cabildo de Gran Canaria.


Aunque no se trata de una actuación municipal, el Ayuntamiento de Telde recuerda a los conductores
que planifiquen con antelación sus desplazamientos y utilicen las rutas alternativas habilitadas:


● Dirección Telde – Santa Brígida: Desvío por GC-802 / GC-15
● Dirección Santa Brígida – Telde: Desvío por GC-15 / GC-802


Asimismo, se insta a los usuarios de la vía a respetar en todo momento la señalización y las indicaciones del personal de obra para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.

