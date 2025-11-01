Este sábado 1 de noviembre se celebra la Binter Night Run en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento ha reordenado el tráfico con motivo de la duodécima edición

La Binter Night Run en Las Palmas de Gran Canaria ya se ha consolidado en el circuito de pruebas deportivas. Para su celebración este 2025, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reordenado el tráfico. Las zonas afectadas están en el entorno del Puerto, Las Canteras, Mesa y López y el Arsenal.

La Binter Night Run se ha consolidado en el circuito de carreras deportivas y este sábado, 1 de noviembre, se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria. El tráfico sufrirá cambios con motivo de la carrera en la capital grancanaria / Archivo Europa Press

Prohibición de estacionamiento desde las 9:00 horas

Los estacionamientos estarán prohibidos desde las 9:00 horas en las calles: calle Tomás Miller, entre los números 38 y 70; aparcamiento de motos en la confluencia de las calles Galicia y Ruiz de Alda; avenida Mesa y López, entre Olof Palme y la plaza de España; calle Sagasta, entre Gomera y Luis Morote; Olof Palme, desde el paseo de Las Canteras hasta Mesa y López; y Bernardo de la Torre, entre Luis Morote y Nicolás Estévanez.

Cortes de tráfico desde las 18:00 horas

Los cortes de tráfico previstos comenzarán a las 18.00 horas. En ese momento se cerrarán Bernardo de la Torre (entre Nicolás Estévanez y Luis Morote), Luis Morote (entre Bernardo de la Torre y Eduardo Benot), Tomás Miller (entre Luis Morote y Mesa y López) y las intersecciones de General Vives con Nicolás Estévanez y con Luis Morote.

También permanecerán cerradas la calle Juan Manuel Durán González (entre León Tolstoi y Néstor de la Torre), las calles Olof Palme y República Dominicana, la avenida Mesa y López en su confluencia con Olof Palme, la calle Galicia en dirección hacia Mesa y López desde Néstor de la Torre, la intersección de Juan Manuel Durán González con Galicia y el cruce de General Vives con Franchy Roca.

Desde las 19.00 hasta las 22.30 horas no se podrá acceder ni salir de los aparcamientos SABA ni del aparcamiento de El Corte Inglés.

En ese mismo horario se cerrará la calle Presidente Alvear entre Néstor de la Torre y la Base Naval, a través de León y Castillo (trasera del ICOT), así como la conexión entre la Base Naval y la salida del Club Náutico hacia León y Castillo.

Los cortes de tráfico y cierres serán dinámicos durante la carrera

Permanecerán cerrados el entrelazado de Alcaravaneras en sentido sur-norte hacia el Club Náutico, el acceso de Torre Las Palmas (incluido el acceso sur desde la GC-1 hacia el entrelazado de Alcaravaneras en dirección norte) y los tramos de la calle Alfredo L. Jones entre Eduardo Benot y Albareda, y entre Albareda y Sagasta.

También se verán afectados los accesos desde Albareda hacia la calle Gran Canaria, desde Eduardo Benot hacia Gran Canaria, y desde la GC-1 (sentido norte-sur) hacia Simón Bolívar (SABA-Perpetuo Socorro), Juan Manuel Durán y Base Naval.

Asimismo, permanecerá cerrado el tramo de Néstor de la Torre entre Menéndez y Pelayo y General Vives, así como el Paseo de Chil en dirección a Néstor de la Torre (zona de la gasolinera).

Entre las 19.30 y las 20.15 horas la rotonda del Centro Comercial El Muelle permanecerá cerrada al tráfico, y entre las 19:45 y las 20:20 horas se cortará el entrelazado que conecta la Base Naval con el Muelle de Santa Catalina.

Desde las 20.00 horas se cerrará el tramo de la calle Alfredo L. Jones comprendido entre Sagasta y Alfredo L. Jones, así como los tramos de la calle Presidente Alvear entre Juan Manuel Durán González y Mesa y López.

En el mismo horario permanecerán cerradas la subida desde General Vives hacia Juan Manuel Durán González y los tramos de Fernando Guanarteme comprendidos entre León Tolstoi y Olof Palme.

Los cortes de tráfico serán dinámicos. Podrán sufrir modificaciones antes y durante la carrera.

Desarrollo de la Binter Night Run

La primera de las pruebas que se disputará será la Milla Verde y comenzará a las 19.30 horas. La siguiente será la carrera de 5 kilómetros, cuya salida está prevista a las 20.00 horas. La última prueba será la de 10 kilómetros, que comenzará a las 21.00 horas y concluirá en torno a las 23.00 horas. Todas las distancias tendrán su salida y meta en la Plaza de Canarias.

