El trazado permitirá disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad

La duodécima edición de la Binter NightRun se presentó este martes, un evento deportivo que se celebrará el próximo sábado 1 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria y cuyo trazado permitirá disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Las Palmas se prepara para la celebración de la Binter NightRun 2025 / Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La alcadesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, destacó que «es un honor que la serie de la Binter Night Run cierre el año en la ciudad, donde todo comenzó». Durante la presentación, también animó a la participación y señaló que «la ciudad exporta bienestar, calidad de vida y salud».

Recorrido y dorsales

El epicentro de la carrera volverá a situarse en la Plaza de Canarias, que acogerá tanto la salida como la meta de todas las modalidades. Desde este punto simbólico, los participantes podrán sumergirse, desde las 19:30 horas.

«Son ya 12 años en los que hemos visto cómo la Binter Night Run Series Las Palmas de Gran Canaria ha ido mejorando su recorrido, sumando adeptos, pero ese crecimiento ha sido modélico, no ha primado la cantidad, sino la calidad», aseguró Aridany Romero, consejero de Deportes del Ayuntamiento.

Por su parte, el jefe de patrocinios de Binter, Alberto Guanche, puso en valor la apuesta de la compañía por “carreras sostenibles, solidarias e inclusivas, con sus tres modalidades que permiten que sea una prueba verdaderamente popular”.

Los corredores podrán recoger su dorsal y la bolsa de corredor el jueves 30 y viernes 31 de octubre en el Centro Comercial Siete Palmas, en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde, o bien el mismo día de la carrera, entre las diez y las dos de la tarde.