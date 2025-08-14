El sector servicios aumenta sus ganancias en el mes de junio un 8,9% más que en el mismo periodo del año anterior

Los empresarios alertan sobre la falta de personal cualificado

El sector servicios de Canarias aumentó su facturación un 8,9% el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, superando en 2,5 puntos a la media nacional, que fue del 6,4%.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística, INE, también ha crecido en Baleares, en un 9,20% y en el País Vasco, que fue 8,80%. Las comunidades autónomas donde hubieron menos volumen de ganancias fueron, Extremadura (3,60%), Galicia (3,60%) y Andalucía (4,80%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,6% en Canarias, 1,1 puntos más que la media nacional, un 4,5%.

Empleo en el sector servicios

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,6% en Canarias respecto al mismo mes del año anterior.

En el ámbito nacional el índice de empleo en el Sector Servicios de Mercado experimentó una variación del 1,5 en junio. Esta tasa fue dos décimas superior a la registrada en mayo.

En todo el país, el índice general de la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado corregido de efectos estacionales y de calendario experimentó una variación del 5,9 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2024. Esta tasa fue dos puntos superior a la registrada en mayo.