La teoría de los antiguos astronautas en ‘Crónicas de San Borondón’

El programa de La Radio Canaria aborda la figura de Erik von Däniken, considerado padre de dicha teoría, tras su fallecimiento el pasado 10 de enero.

Este viernes, 16 de enero, ‘Crónicas de San Borondón‘ dedica un programa especial a la figura del escritor suizo Erik von Däniken, máximo exponente de la teoría de los antiguos astronautas. El programa de La Radio Canaria bucea en la biografía de quien está considerado ‘padre’ de esta controvertida hipótesis, -tan denostada como aplaudida-, que sugiere que seres extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado y tuvieron un papel significativo en el desarrollo de la humanidad.

Erik von Däniken, máximo exponente de la teoría de los antiguos astronautas.

En 1968 Däniken conmocionó al mundo académico y a la opinión pública con el libro Recuerdos del Futuro, un superventas al que seguirían muchos otros éxitos que le convertirían en un autor con más de 60 millones de libros vendidos y traducciones en más de 30 idiomas.

El eje de su discurso está en la teoría de que, en diferentes momentos del pasado, civilizaciones extraterrestres han interactuado con el ser humano propiciando cambios civilizadores, e, incluso, la propia evolución hacia el Homo sapiens en un pasado remoto.

Textos sagrados y mitología

El rastro de todo ello estaría plasmado, según esta hipótesis, en emplazamientos y elementos arqueológicos así como en los textos sagrados, la mitología y las tradiciones de diversas culturas. El pasado 10 de enero Von Däniker fallecía dejando un legado controvertido, inspirador para muchos, nefasto para otros, pero no indiferente.

Robert Fleischer, periodista, investigador y amigo personal de Von Däniker.

Junto al divulgador Carlos Pérez Simancas, ‘Crónicas de San Borondón’ destaca la participación de Robert Fleischer, amigo personal de Däniken, y una de las voces más autorizadas para entender la enorme influencia cultural y las luces y sombras de esta controvertida figura, contando también con la aportación coral de especialistas como Javier Sierra, Moisés Garrido, Josep Guijarro y Bruno Cardeñosa.

Odisea del espacio

El espacio se completa con una nueva entrega de la sección Expediente Méliès, con Manuel Díaz Noda, analizando las curiosidades y marco conspiranoico de la película 2001, Odisea del Espacio.