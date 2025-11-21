El sindicato asegura que los agentes en prácticas no están habilitados para ejercer tareas de seguridad ciudadana como Policías Locales

Informa: RTVC.

El sindicato CSIF denuncia al ayuntamiento de Agaete por poner agentes en prácticas en servicios para los que no están habilitados. Reclaman más plazas de Policías Locales para el municipio.

El sindicato denuncia al ayuntamiento por la utilización de policías en prácticas para servicios que no están habilitados.

Aseguran que no son suficientes y concretamente señalan una fiesta que se va desarrollar este próximo fin de semana. Dicen que para este acto han incorporado tres agentes en prácticas, calificando de imprudente esta decisión, porque inciden en que «no están plenamente habilitados».

Escrito de denuncia a la alcaldesa

Javier Cruz, presidente provincial de CSIF, ha anunciado que van a presentar un escrito dirigido a la alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario, por poner los policías en prácticas al frente de las unas fiestas locales, puesto que «no son policías jurados ni tienen armas ni formación y no pueden estar haciendo tareas de seguridad ciudadana».

Asegura que los nuevos agentes no están preparados para un evento multitudinario que se va a desarrollar este fin de semana en la plaza del centro del pueblo. Cruz afirma que de los cinco agentes que tiene el municipio, tres están en prácticas.