Un atropello y un apuñalamiento han provocado al menos cuatro heridos en Mánchester en la festividad del Yom Kippur

Cuatro heridos por un ataque en una sinagoga de Mánchester. EP

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado sobre un presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9:30 (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que «el peligro inminente parece haber pasado», aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

El primer ministro, «consternado»

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha confesado «consternado» por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace «aún más horrible».

El ‘premier’ británico ha adelantado su vuelta desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informa la BBC.

La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una ‘operación PLATO’, contemplada para incidentes a gran escala.