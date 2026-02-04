ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Confirmada la identidad del cuerpo hallado en Tenerife: es el de la mujer que cayó al mar en Tacoronte

RTVC
RTVC

Tras la autopsia, se confirma que el cuerpo hallado en Anaga corresponde al de la mujer que desapareció en Mesa del Mar, Tacoronte, cuando intentó ayudar a su perro, arrastrado por una ola

La playa de Mesa del Mar en Tacoronte (Tenerife) durante el paso de la borrasca Emilia este sábado 13 de diciembre / EFE

El pasado lunes se suspendió la búsqueda de la mujer que cayó al Mar en Mesa (Tacoronte) cuando intentaba auxiliar a su perro, que fue arrastrado por una ola, al haber encontrado un cuerpo en Anaga. Este miércoles se confirma que se trata del cadáver de esta joven.

El accidente ocurrió el 28 de enero. Después de cinco días de búsqueda, el dispositivo se dio por finalizado. Se dio el aviso de que había sido hallado un cuerpo flotando en la costa de Anaga que podría corresponder al de la mujer desaparecida. Tras la autopsia, se ha confirmado esta sospecha.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Luis López Chapí defiende la coordinación con Canarias en la gestión aeroportuaria y descarta una cesión de competencias

La Policía Canaria pone cinco multas en instalaciones ganaderas de Tenerife

La Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al robo con arma blanca en mini casinos

Los Premios Quirino anuncian la obras preseleccionadas para su novena edición que se celebrará en Tenerife

Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife | Cuartos de final Copa de la Reina

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026