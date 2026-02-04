Tras la autopsia, se confirma que el cuerpo hallado en Anaga corresponde al de la mujer que desapareció en Mesa del Mar, Tacoronte, cuando intentó ayudar a su perro, arrastrado por una ola

El pasado lunes se suspendió la búsqueda de la mujer que cayó al Mar en Mesa (Tacoronte) cuando intentaba auxiliar a su perro, que fue arrastrado por una ola, al haber encontrado un cuerpo en Anaga. Este miércoles se confirma que se trata del cadáver de esta joven.

El accidente ocurrió el 28 de enero. Después de cinco días de búsqueda, el dispositivo se dio por finalizado. Se dio el aviso de que había sido hallado un cuerpo flotando en la costa de Anaga que podría corresponder al de la mujer desaparecida. Tras la autopsia, se ha confirmado esta sospecha.