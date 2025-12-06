ES NOTICIA

Casimiro Curbelo rechaza la pesca con cerco industrial para el atún rojo

RTVC / Europa PRESS
Curbelo ha denunciado en un comunicado que la iniciativa abre la puerta a testar modalidades de pesca intensiva

Presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado su rechazo al proyecto piloto que permitiría la pesca con cerco industrial y el engorde en jaulas de atún rojo y rabil en aguas del archipiélago canario.

Gobierno de España

Curbelo ha denunciado en un comunicado que la iniciativa, impulsada por el Gobierno de España. Del mismo modo, considera que abre la puerta a testar modalidades de pesca intensiva en la zona FAO 34.1 sin contar con la participación de las instituciones y del sector pesquero del archipiélago.

«No aceptaremos decisiones que comprometan nuestro modelo pesquero y nuestro ecosistema sin diálogo ni garantías». Señaló Curbelo, quien defiende que «la pesca artesanal es un pilar histórico, económico y cultural de nuestras islas».

Posibles consecuencias

También ha expresado su malestar por el procedimiento seguido. Además, alerta de las posibles consecuencias socioeconómicas y ambientales que podría acarrear este plan piloto.

«No podemos aceptar que se avance en experimentos de pesca industrial sin contar con Canarias, sin evaluar claramente los riesgos y sin escuchar a quienes viven del mar», ha afirmado.

Migraciones de especies

Ha recordado que el caladero canario es frágil y el cerco industrial «puede generar impactos irreversibles en la biodiversidad y en las migraciones de especies tan sensibles como el atún».

