Curbelo reclama soluciones urgentes al colapso de Los Cristianos

El presidente del Cabildo de la Gomera señala esto a partir de las conclusiones del informe del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, reiteró la necesidad urgente de adoptar medidas efectivas para resolver el colapso del Puerto de Los Cristianos (Tenerife). Se trata de una infraestructura clave para la conectividad de las Islas Verdes.

Presentación del informe técnico sobre el colapso del Puerto de Los Cristianos elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/ Cabildo de La Gomera.

Durante la presentación de un informe técnico elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Curbelo destacó que “no podemos permitirnos seguir partiendo de cero tras 20 años de estudios sin avances reales”.

El estudio, presentado en La Gomera, analiza dos alternativas: la construcción del puerto de Fonsalía o la reordenación y ampliación del Puerto de Los Cristianos.

Planificación inmediata

Luis Pintor, decano del Colegio, explicó que ambas opciones presentan ventajas e inconvenientes desde el punto de vista técnico, ambiental y administrativo. Además, alertó sobre los riesgos que conlleva el actual estado de saturación del puerto tinerfeño: “Cualquier incidente, por pequeño que sea, puede provocar la paralización de las comunicaciones con La Gomera, El Hierro o La Palma”.

Por su parte, Curbelo reclamó una “planificación inmediata” que incluya medidas de emergencia como la reordenación del puerto actual, la posible demolición del edificio terminal y la conexión soterrada con la autopista. “Esto tiene que hacerse ya, no el próximo año”, advirtió.

Asimismo, hizo un llamamiento a la implicación de todas las administraciones y sectores implicados, recordando que “las infraestructuras de transporte en un archipiélago son estratégicas y de interés general”. También instó a que se abra un debate participativo pero resolutivo que tenga como resultado “una solución que debe aplicarse, aunque probablemente aún no esté sobre la mesa”.

Más de 2,2 millones de pasajeros y más de 500 mil vehículos

Finalmente, Curbelo recordó otras luchas similares por infraestructuras vitales como el aeropuerto de La Gomera. Además, advirtió que, si no se avanza en esta cuestión, no descarta movilizaciones ciudadanas en los próximos meses. “Los ciudadanos de La Gomera necesitan respuesta y no cesaremos en el empeño de buscar una solución a esta situación”, afirmó.

El Puerto de Los Cristianos está en operatividad desde 1974. El pasado año registró más de 2,2 millones de pasajeros y más de 500 mil vehículos, convirtiéndose en una de las principales infraestructuras de Puertos del Estado.