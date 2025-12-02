Este miércoles, el CV Guaguas va a visitar el Pabellón Europa para medirse al Leganés, equipo recién ascendido a la competición

El CV Guaguas busca seguir sumando de tres ante el Leganés

El Club Voleibol Guaguas inicia una exigente semana con dos compromisos ligueros, y el primero de ellos le llevará este miércoles al Pabellón Europa, con una capacidad de 4.254 espectadores, donde le espera un Leganés que, pese a ser recién ascendido, ha dejado claro que no piensa renunciar a nada. Situado en la séptima posición con siete puntos, el conjunto madrileño compite con el objetivo de salvar la categoría.

El cuadro local ha mostrado ser un rival incómodo en su feudo, donde su intensidad y su ritmo de juego suelen multiplicarse arropados por su afición. El técnico grancanario Sergio Miguel Camarero ya ha advertido en más de una ocasión que este tipo de duelos, a mitad de semana y ante equipos liberados de presión, requieren máxima concentración.

Arranque impecable

El conjunto grancanario aterriza en la capital con una hoja de ruta impecable: seis partidos, seis victorias y 18 puntos que lo mantienen como líder en solitario de la Superliga Masculina. Los amarillos atraviesan un momento dulce tanto en lo físico como en lo anímico, y llegan con la intención firme de prolongar su racha antes de afrontar el segundo compromiso del fin de semana.

La profundidad de plantilla del CV Guaguas y la capacidad del míster amarillo para rotar jugadores sin perder nivel competitivo volverán a ser claves en un calendario que no da tregua ninguna. La visita a Leganés es una oportunidad para seguir afinando puntería y mantener el ritmo antes de las grandes exigencias que se avecinan en competición europea.

En definitiva, la misión es clara: defender el liderato y prolongar un inicio de temporada que, hasta el momento, roza la perfección. La segunda cita semanal será en casa, en el Gran Canaria Arena, donde se recibirá el sábado 6 de diciembre a las 18.00 horas al Unicaja Costa de Almería. Calendario exigente, pues el Guaguas compite cada cuatro días.