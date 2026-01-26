El XXIV Cross Insular y el 7º Campeonato de Fuerteventura Campo a Través, una cita conocida como el Dakar del Cross, se celebrará el sábado 7 de febrero

El Dakar del Cross en Antigua inicia la temporada del Atletismo Campo a Través / Ayuntamiento de Antigua

El Ayuntamiento de Antigua organiza una destacada jornada deportiva con la celebración del XXIV Cross Insular y, simultáneamente, el 7º Campeonato de Fuerteventura Campo a Través.

Una cita con el atletismo consolidada y que reúne atletas de toda la isla, señala el alcalde de Antigua, Matías Peña García. Pero sobre todo es una muestra de superación, de emocionantes carreras en un ambiente de compañerismo donde igual es aplaudido el que gana como el que logra llegar a meta, aunque sea el último.

Todo listo para la carrera

La popular prueba, conocida como el Dakar del Cross por las adversidades meteorológicas que siempre nos regala el día, ya sea sol, viento, calima o incluso, lluvia tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero. Además, espera reunir más de 200 participantes entre atletas federados y aficionados.

Torres Mesa también destaca la imprescindible colaboración de la Federación de Atletismo de Fuerteventura. Aporta jueces y el cronometraje, garantizando que los resultados sean válidos a nivel insular o regional.