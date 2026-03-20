Dani Fernández se perderá el próximo partido del CD Tenerife por la convocatoria con su selección nacional

Dani Fernández, citado de nuevo por la sub’18 de España, se perderá la visita al Talavera / CD Tenerife

El futbolista del CD Tenerife Dani Fernández ha vuelto a ser convocado por la selección española sub’18. En esta ocasión para los partidos de clasificación del próximo Campeonato de Europa de categoría sub’19, que se disputará en 2027. Por lo que causará baja la próxima semana en el equipo blanquiazul.

Los internacionales se concentrarán el próximo domingo por la noche, y el lunes viajarán a Croacia para realizar la primera sesión de entrenamiento. Con vistas al primero de los tres partidos que se disputarán entre los días 25 y 31 del presente mes.

Dani Fernández, por tanto, se perderá la trigésima jornada del grupo 1 de Primera Federación, en la que el Tenerife visitará el sábado 28 al CF Talavera de la Reina.

Además, el defensa húngaro Antal Yaakobishvili ha sido citado por la selección de su país. Por lo que también podría perderse el choque ante el conjunto castellano-manchego.