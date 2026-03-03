Daniel Frías, actor: “Las historias hechas en Canarias no deben intentar parecer de fuera, deben abrazar su identidad”

‘Sal de mi Playlist’, la nueva serie original de Televisión Canaria hecha en el Archipiélago se estrena este miércoles 4 de marzo en Canarias Play

La serie de ficción ‘Sal de mi Playlist’ llega a la nueva plataforma de RTVC, Canarias Play, este 4 de marzo. Una historia de segundas oportunidades compuesta por 8 episodios de 30 minutos cada uno en la que los espectadores se adentrarán en la vida de diez personajes que buscan su propio ritmo entre amores, dramas y sueños por cumplir, en la Tenerife más urbana. La serie es una apuesta conjunta de Radio Televisión Canaria y la productora Glow Films Entertainment que quiere demostrar que en Canarias se puede hacer un proyecto de ficción de nivel desde su inicio hasta el final del proceso con talento canario.

Hoy profundizamos en esta radiografía de la juventud contemporánea con dos de sus personajes; Alba Tonini, que da vida a Paula, una joven que lucha por encontrar su voz musical; y Daniel Frías, que encarna a Dani, también conocido como ‘El Marqués´, un hombre hecho a sí mismo a raíz de sus circunstancias.

‘Sal de mi Playlist’ es una apuesta firme por el talento isleño; equipo técnico, actores, localizaciones en Tenerife y esa canariedad que se reconoce al instante. ¿Cómo se siente formar parte de este hito para la plataforma Canarias Play y la ficción hecha en las islas?

Daniel Frías: Formar parte de ‘Sal de mi Playlist’ es una responsabilidad y un orgullo enorme. No solo estamos contando una historia, estamos demostrando que en Canarias hay talento técnico, interpretativo y creativo de primer nivel. Rodar en Tenerife, con nuestro equipo, nuestras localizaciones y esa canariedad que no se fuerza, sino que se respira, le da a la serie una verdad muy especial. Es importante que las historias hechas aquí no intenten parecer de fuera, sino que abracen su identidad.

Estamos profundamente agradecidos a Glow Films Entertainment y a Radio Televisión Canaria por haber confiado y apostado por este proyecto desde el principio. Que sea la primera coproducción de ficción entre la entidad pública y una productora canaria y además como contenido exclusivo en Canarias Play marca un antes y un después, y ojalá abra la puerta a muchos más proyectos hechos desde y para las Islas.

Alba Tonini: Se siente con mucha emoción. Como artista, poder trabajar desde tu tierra es algo maravilloso. En Canarias estamos viviendo un momento de expansión en el sector audiovisual. Muchas producciones de fuera vienen a desarrollar sus proyectos aquí y esto hace que siga creciendo nuestro valor. Pero siento que cuando más crecemos como industria propia es cuando generamos la producción desde cero en nuestras Islas. Y esta semilla que apuesta por el producto canario es un aporte más a nuestro tejido cultural propio, a nuestra identidad.

La música no es solo el telón de fondo, sino el nexo que une a varios de los personajes de la serie, marcados por alegrías, dramas, anhelos y sueños. ¿Creen que el lenguaje de las canciones es el único capaz de expresar esas batallas internas que a veces no se pueden decir con palabras?

Alba Tonini La música tiene algo que nos conecta más allá de lo que se puede ver. Nos conecta con el sentir, con aquello que es invisible. Muchas veces, las letras de las canciones pueden resonar tanto en nuestro interior que acaban siendo catalizadores de una situación que estamos viviendo, de una emoción…En el caso de mi personaje, Paula, diría que va a encontrar en la música ese puente que le ayudará a dar un giro de 180 grados a su propia vida.

Daniel Frías: La música tiene algo muy poderoso: llega donde a veces las palabras no alcanzan. Hay emociones que no sabemos explicar, pero sí sabemos cantar. Y cuando una canción conecta con lo que estás viviendo, se convierte casi en un espejo. No creo que sea el único lenguaje capaz de expresar esas batallas internas, pero sí es uno de los más honestos. En la serie, la música no adorna la historia: la revela. Es el canal a través del cual los personajes se permiten sentir sin filtros. En ese sentido, funciona como una especie de confesión emocional. Lo que no se atreven a decir en voz alta, lo dicen en una canción.

Paula es el personaje interpretado por la actriz Alba Tonini.

Alba, tu personaje representa a muchos jóvenes: independiente, con un trabajo que no le llena y un sueño -la música- aparcado por falta de fe. ¿Qué es lo que hace que Paula, de repente, decida que su sueño sí es posible?

Alba Tonini: ¡Qué gran pregunta! Cuando me decidí a desarrollarme como actriz profesionalmente, al principio no creía que fuera posible por más que fuese mi sueño. En mi caso, mi familia fue la que me apoyó y, en realidad, aunque ellos no conocieran este mundo, me dieron alas para creer que se podía. Y creo que Paula vive algo muy parecido. Gracias al apoyo de sus amigos es capaz de creer que es posible. A veces uno solo necesita que alguien que quiere mucho le diga que su sueño, por muy loco que parezca, sí es posible. A veces solo necesitamos que nos digan que sí, que las hadas existen.

¿Cuáles de los temas originales de la serie interpreta tu personaje y cuáles de ellos has compuesto? ¿Qué tal fue la experiencia?

Alba Tonini: Paula en la serie compone e interpreta “Moving on”, que en realidad está compuesta y escrita por el músico Neda Badel. Esta canción es muy importante para mi personaje, ya verán por qué. En este caso, para trabajar esta canción y llevarla a mi terreno, conté con el apoyo de Minia Díaz, que es mi coach de canto desde hace muchos años. Gracias a ella, mi voz suena así. Paula también canta en el estudio alguna otra canción, como “I got to believe”, del mismo músico. Compusimos el tema “Cambalache” Neda Badel, Eddy Cardellach y yo. La experiencia la recuerdo divertida, como una jam session donde íbamos jugando con la voz. La letra de esta canción sí la escribí yo y permití que saliera esa Alba juguetona por un rato (risas).

¿Qué aporta Paula a la narrativa de ‘Sal de mi Playlist’ que sea diferente al resto de personajes?

Alba Tonini: Para mí el personaje de Paula es aire fresco. Diría que aporta ligereza, diversión y espontaneidad a la historia. Ha sido un regalo poder poner al servicio mis dos pasiones de la vida: la interpretación y la música. Para mí, una alegría que llevé cada día de rodaje para ella. La cuidé mucho y la protegí. Y quizás eso esté reflejado en la historia. Ojalá que sí. Que les llegue todo ese amor.

El actor Daniel Frías encarna el papel de Dani, conocido como ‘El Marqués’.

Daniel, todos llaman a tu personaje «El Marqués» por tu planta y la posición que ha alcanzado, llegando a ser respetado e incluso querido por algunos. ¿Es el Marqués un joven que disfruta de ese poder o es simplemente el mecanismo de defensa de un superviviente del barrio?

Daniel Frías: Creo que El Marqués no disfruta realmente del poder; lo necesita. Es distinto. Para él, el respeto es una forma de protección. Viene de una infancia difícil en la que ha tenido que asumir mucha responsabilidad. Cuando eres un chico que tiene que sobrevivir en un entorno hostil, aprendes que el miedo ajeno es más útil que la compasión. El apodo de “El Marqués” habla de esa fachada: elegancia, control, autoridad… Pero debajo hay un superviviente del barrio que entendió que, o imponía presencia, o le pasaban por encima. Más que ambición por ego, lo que hay es miedo a volver a sentirse vulnerable.

Aunque se muestra calculador, ambicioso y de pocas palabras, El Marqués tiene debilidad por su hermano o su expareja. ¿Veremos ese lado más humano y vulnerable de Dani detrás de su fachada de frialdad?

Daniel Frías: Sí, y creo que es lo más interesante del personaje. El Marqués no es frío porque no sienta; es frío porque siente demasiado y no puede permitirse que eso lo debilite.

Su hermano es su motor y también su talón de Aquiles. Todo lo que hace, incluso lo cuestionable, nace de ahí. Y con su expareja vemos al Dani que pudo haber sido: un chico con capacidad de amar, con ganas de algo más limpio, más sencillo. Esa dualidad está muy presente en la serie. Hay momentos donde la máscara se agrieta y aparece el ser humano que hay debajo. Para mí era importante que el espectador no lo juzgara solo por sus actos, sino que entendiera de dónde vienen.

Tu personaje tiene una meta clara: ascender de nivel, cueste lo que cueste, incluso gestionando negocios ilícitos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Dani para dejar atrás su pasado y qué es lo que realmente busca al «cambiar de nivel”?

Daniel Frías: Está dispuesto a llegar muy lejos, incluso a cruzar líneas que sabe que tienen consecuencias. Pero su objetivo no es solo el dinero o el estatus. Lo que realmente busca es seguridad. Quiere romper con el destino que parecía escrito para él. Cambiar de nivel para Dani significa no volver a depender de nadie, no volver a sentir que la vida lo arrastra. Es una obsesión con el control. El problema es que, cuanto más intenta subir, más riesgo corre de perder lo poco que todavía lo conecta con su parte humana. Ahí está el conflicto, ¿Se puede cambiar de nivel sin perder el alma por el camino?

Nos quedan dos preguntas y van para los dos: El eslogan de la serie sugiere que a veces hay que «cambiar de canción» para volver a empezar. ¿Qué es lo que más les gusta de este mensaje de esperanza y renacimiento personal que ofrece la ficción?

Daniel Frías: Me gusta que no romantice el empezar de cero, sino que lo plantea como una decisión valiente. Cambiar de canción no significa que la anterior no haya existido, significa que eliges no quedarte atrapado en ella. En el caso del Marqués, esa idea es muy poderosa, porque él vive anclado a su pasado. La serie plantea que siempre hay margen para reescribirse, pero que hacerlo implica asumir riesgos y enfrentarte a ti mismo. Es un mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad.

Alba Tonini: Siempre estás a tiempo de reinventarte, de salir adelante, de ir a por tus sueños. Creo que nunca es tarde para nada en la vida. Quizás no hay que pecar de idealista para no caer en una positividad tóxica, pero siempre puedes estar más cerca de lo que soñaste. Con mucha fe y mucho amor, siempre podremos caminar hacia adelante.

Se trata de la primera coproducción de ficción de Televisión Canaria y además este será un contenido exclusivo en su plataforma Canarias Play. ¿Cómo creen que el público joven recibirá esta historia que está diseñada específicamente para su forma de consumir contenido hoy en día?

Daniel Frías: Creo que el público joven se va a sentir muy identificado porque la serie no juzga, observa. Habla de precariedad, de sueños aplazados, de presión social, de querer ser alguien en un mundo que parece no darte opciones. Además, está contada con un ritmo y una estética muy conectada con la forma actual de consumir contenido; directa, emocional, muy cercana. Y tiene algo muy especial, está hecha desde Canarias, con nuestra identidad, sin intentar parecer otra cosa. Eso genera verdad. Y cuando hay verdad, el público conecta.

Alba Tonini: Es un proyecto fresco, nuevo, que ofrece variedad en el propio contenido. El hecho de estar en una nueva plataforma al alcance de todos es algo que es positivo porque cualquiera lo podrá ver desde donde esté. No tendrá que esperar a llegar a casa para poder verlo. Eso hace que se pueda consumir en cualquier lugar, a cualquier hora. Ojalá les guste y conecten con la historia. Y sobre todo, ojalá les llegue ese amor y esperanza con los que la propia serie está hecha. Hoy en día, creo que el amor y la esperanza es algo tan importante como el oxígeno.