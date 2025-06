Rosa Dávila exige al Gobierno de España que rectifique la exclusión de Canarias del ‘Verano Joven’, que no contempla los desplazamientos aéreos o marítimos desde el Archipiélago

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, mostró su firme rechazo a la exclusión de Canarias del programa ‘Verano Joven’. Esta iniciativa ignora por completo las necesidades de movilidad aérea y marítima en el Archipiélago.

Rosa Dávila y Serafín Mesa/ Cabildo de Tenerife.

“Es impresentable que el Gobierno de España, que una vez más encabeza Pedro Sánchez, se vuelva a olvidar de los jóvenes canarios. Mientras los peninsulares pueden recorrer Europa prácticamente gratis, a los tinerfeños y al resto de los jóvenes isleños solo les queda darse una vuelta en guagua por su isla. Es una falta de respeto a nuestra juventud y un agravio territorial inadmisible”, afirmó Dávila. Además, exigió al Ejecutivo central “una rectificación inmediata para corregir esta nueva injusticia con Canarias, con Tenerife y con toda una generación que quiere abrirse al mundo”.

Dávila subrayó que esta omisión vuelve a poner de manifiesto la desconexión del Gobierno del Estado con la realidad insular y sus singularidades. “No tenemos trenes, no tenemos guaguas de larga distancia entre comunidades. Nuestra única vía para conectarnos con el resto del país y del continente son los aviones y los barcos. Dejar eso fuera de las bonificaciones es negar la igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes”.

«Un desprecio hacia la juventud canaria»

En la misma línea, Serafín Mesa, consejero de Juventud y Formación, coincidió al señalar que “no se trata solo de un olvido, sino de un desprecio hacia la juventud canaria, a la que se le niega el acceso a una medida pensada precisamente para promover su movilidad, su formación y su apertura al mundo”.

Mesa también advirtió que “no se puede hablar de igualdad territorial si seguimos poniendo barreras a quienes viven en las islas. Nuestro trabajo cada día es abrir caminos, no cerrarlos. La movilidad para los jóvenes es sinónimo de oportunidades, de progreso, de futuro. Y eso no puede depender del código postal”.

La exclusión del Archipiélago fue denunciada también por el Parlamento de Canarias, que aprobó esta semana una proposición no de ley exigiendo al Gobierno de España que adapte sus programas de juventud a la realidad territorial del archipiélago.