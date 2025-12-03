El programa aborda la urgente defensa de la abeja negra canaria, especie que busca su inclusión oficial en el Catálogo de Razas Ganaderas

‘La Maleta‘ vuelve a las ondas de la Radio Canaria este miércoles 3 de diciembre a partir de las 23:00 horas para poner el foco en la defensa de la abeja negra canaria como raza ganadera oficial. Juan Carlos Saavedra charlará sobre esta especie con Antonio Quesada, de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria. Entidad que reivindica la inclusión de la abeja negra canaria dentro del Catalogo Oficial de Razas Ganaderas de España, como acordó el Parlamento de Canarias en su momento por unanimidad de la Cámara. La abeja negra canaria lleva más de 2000 años en las islas, por lo que está adaptada a nuestro clima y a nuestros ciclos, cada vez más escasos, del agua.

La Laguna: Memoria histórica y represión franquista

El doctor en Historia por la Universidad de la Laguna, Luana Studer, compartirá con los oyentes como se vivió en San Cristóbal de La Laguna el periodo histórico comprendido entre el año 1931 y 1939. Un tiempo convulso que acabó con una fuerte represión contra aquellos que no comulgaban con los ideales de los golpistas al mando de Francisco Franco.

Visibilidad para artistas canarios

En el tiempo dedicado al arte hecho en Canarias, el programa muestra un nuevo recurso en internet puesto a disposición de los artistas canarios para visibilizar su trabajo, el canal de youtube “June Santana entrevista a …”. Hablará de esta interesante iniciativa, su creadora, June Santana.

El colectivo 764

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibió una amenaza de la colocación de una bomba en un mensaje firmado supuestamente por un grupo autodenominado 764. Juan Alberto Crespo ha rastreado la historia original de ese colectivo, cuyo origen proviene de internet y que ha ganado adeptos en todo el mundo, para compartirla con los oyentes.

Julio Iglesias y el «Canarito» de José Vélez

Como siempre Daniel Martín Castellano reflexionará en voz alta desde de su zaguán particular y por último el programa acabará con el homenaje que Julio Iglesias le brindó al cantante José Vélez en un concierto que dio en las islas en el año 2016, en el cual Interpretó una de las canciones más icónicas de José Vélez, “Canarito”.