Estos son los resultados de los equipos canarios en la décima jornada de la Liga de Segunda División B de fútbol sala

Décima jornada de Segunda División B de fútbol sala para los equipos canarios / Tenerife Iberia Toscal

Así le ha ido a los equipos canarios en la décima jornada del grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala. El Gran Canaria mantiene el liderato invicto y el Tenerife Iberia Toscal sigue de cerca la lucha, a solo dos puntos, mientras que Las Cuevecitas sube al tercer puesto y el Salesianos buscará el marte recuperar el tercer puesto.

El Gran Canaria, invictos y en lo más alto

El líder Gran Canaria se mantiene al frente de la clasificación al golear al Costa Sur, último clasificado (9-1). El Gran Canaria sigue invicto, con 30 puntos en diez partidos, y el que más goles a favor tiene (79) y el que menos ha recibido (15), hoy por hoy es uno de los firmes candidatos a jugar el play-off de ascenso.

Su rival en el partido, el Costa Sur todo lo contrario, no termina de levantar cabeza, cierra la clasificación con solo 4 puntos, con una victoria y un empate y comparte puestos de descenso con el Teror que suma 5 puntos, con una victoria y dos empates.

El Gran Canaria desde un primer momento se mostró superior ante el Costa Sur que ya perdía al descanso (3-0). En la segunda parte el Costa Sur acortó distancias en el minuto 30 con un gol de Federico Jesús (5-1). El líder no se arrugo y continuó presionando, para obtener un nuevo triunfo que le permite seguir en el primer puesto (9-1).

El Tenerife Iberia Toscal no afloja

El Tenerife Iberia Toscal con su triunfo este domingo ante el Basilea de Gran Canaria, en la capital tinerfeña (8-1), sigue sin perder, con un balance de nueve victorias y un empate, a dos puntos del líder Gran Canaria. Los tinerfeños se retiraron al descanso con una clara ventaja (5-1), ante un rival que se vio abrumado en la reanudación por el domino de un Iberia Toscal muy superior.

Triunfo de Las Cuevecitas con sabor a ascenso

Las Cuevecitas se mete tercero con 21 puntos, después de ganarle en Lanzarote al Adassa Colegio Arenas Internacional (1-3) pero con un partido más que el Salesianos, que es cuarto. Cuevecitas y Salesianos están empatados a 21 puntos.

La derrota en su propio feudo del Adassa Colegio Arenas Internacional a manos de Las Cuevecitas (1-3) deja a los lanzaroteños decimoprimeros en la tabla.

Se adelantó primero el Adassa con un gol de Daniel (minuto 6), pero la replica la puso Andros para El Cuevecitas que se retiró al descanso con un esperanzador resultado (1-1). En la segunda mitad Andros y Víctor le dieron el triunfo a los tinerfeños del Cuevecitas (1-3).

Partido decisivo para el Salesianos

El Salesianos Tenerife , que actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla, disputará su partido frente a La Salle San Ildefonso, el próximo martes a las 20:30 horas. Este encuentro será clave, ya que podría romper el empate a 21 puntos que mantiene con Cuevecitas, su rival directo en la clasificación. Si el Salesianos ganara a La Salle San Ildefonso se pondría en la tercera posición.

Resultados del resto de partidos

El Cisneros Alter se mantiene a la expectativa por fuera del play-off, después de superar al Isla Larga de Fuerteventura en un partido de muchos goles (7-4). El encuentro estuvo marcado por la igualdad, al descanso se llegó con empate (3-3). La segunda mitad del juego continúo por los mismos derroteros (4-4 y 5-4). En los últimos cinco minutos fue cuando el Cisneros logró inclinar el partido de su lado, con los goles de David y Adrián (7-4).

En la parte baja tropezó el Teror, penúltimo, ante el Duggi San Fernando, decimosegundo (2-3), dos equipos que intentan alejarse de los puestos de descenso. Los tinerfeños fueron por delante (1-3) hasta en el minuto 35, donde el Teror le metió el miedo en el cuerpo a los tinerfeños, al recortar diferencias (2-3). Con esta victoria el Duggi toma oxígeno, para alejarse de la zona baja, donde deja por detrás a cuatro equipos.

La jornada terminó con los triunfos del Chinguaro frente al Agüimes (3-2) con un gol en el último minuto de Cristian, decimotercero contra noveno.

Pr último, victoria del Doctoral en el último minuto ante el Malta-97 (3-2), Adrián fue el autor del triunfo del Doctoral, sexto contra séptimo.