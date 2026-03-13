La Diputación del Común apunta que continuará realizando seguimiento hasta que se encuentre una solución que garanticen el acceso al fútbol

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comunicado mediante una misiva remitida a la Diputada del Común, Lola Padrón, el inicio de actuaciones de oficio acerca de la exclusión de menores migrantes no acompañados tutelados del fútbol federado.

En su respuesta oficial, el Defensor del Pueblo informa de que estas actuaciones se dirigen al Consejo Superior de Deportes y a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Todo ello, con el objetivo de recabar información sobre la situación y analizar las dificultades que están encontrando estos menores para acceder a la práctica deportiva federada.

Normativa internacional

La Diputación del Común trasladó a distintas administraciones su preocupación por las consecuencias que está teniendo la aplicación de la normativa internacional del fútbol sobre transferencias de jugadores menores de edad. En concreto, en el caso de menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo tutela pública, recoge una nota de la institución.

Según explicó la institución, la aplicación de esta normativa está impidiendo en algunos casos tramitar o renovar licencias federativas a niños y adolescentes que viven en centros de protección y que participan en equipos de fútbol base, lo que limita su acceso a la competición federada.

Deporte federado

Como resultado de estas gestiones, el Consejo Superior de Deportes también respondió a la Diputación del Común, mediante comunicación oficial en la que reconoce las dificultades que están encontrando estos menores para acceder al deporte federado.

En su respuesta, el organismo estatal señala que está analizando posibles vías de actuación. Además, de estudiando distintas alternativas para abordar este problema. Entre ellas, la revisión de los criterios actuales de aplicación de la normativa deportiva. Así como, la posibilidad de promover cambios que permitan garantizar el acceso al deporte en igualdad de condiciones para estos niños y adolescentes.

Administraciones implicadas

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha valorado las respuestas recibidas y ha destacado la importancia de que las administraciones implicadas estén analizando esta situación.

«El deporte es una herramienta fundamental de integración y desarrollo personal. No podemos permitir que niños que están bajo la tutela de las administraciones públicas encuentren nuevas barreras para participar en algo tan básico como jugar en un equipo federado», señaló.

La Diputación del Común apunta que continuará realizando seguimiento de este asunto y mantendrá las gestiones necesarias ante las administraciones implicadas hasta que se encuentre una solución que permita garantizar el acceso al deporte federado para estos menores.