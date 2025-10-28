Controversia en Tegueste, en Tenerife, por las multas de tráfico por infracciones captadas a través de videocámara. Desde la Alcaldía puntualizan que se trata de una situación heredada de la anterior alcaldesa y aseguran que las cámaras no están actualmente en funcionamiento

Un vecino de Tegueste reclama una multa de tráfico hecha efectiva tras estacionar en un espacio de carga y descarga en el municipio. Denuncia que el proceso no fue «del todo» legal ya que la multa se basa en la grabación de una videocámara instalada en la vía pública y ningún funcionario dejó una notificación en papel.

«No es lo mismo que un policía, al hacer una denuncia, in situ la denuncie a través de un medio de captación de imágenes como pueda ser una cámara, a que sea un vídeo o una grabación», explica Jesús Illada, CSIF Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Calle donde se produjo la sanción en Tegueste

Para ser un proceso regular, las cámaras deben ser certificadas y controladas por el Centro Español de Meteorología, indican los sindicatos policiales.

Una situación heredada

Desde la Alcaldía de Tegueste puntualizan que se trata de una situación heredada de la anterior alcaldesa y apuntan a que las cámaras no están actualmente en funcionamiento. Las videocámaras, que ahora permanecen inactivas, retomarán su actividad en noviembre.

El Consistorio tiene la intención de ampliar el número de cámaras que, además de tener certificación de hora y fecha, tienen que estar señalizadas en la vía pública.