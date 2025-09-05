Intersindical Canaria denuncia la sobrecarga en los hospitales de Canarias con personas mayores con alta médica y sin apoyo familiar

Informa: May Navarro.

La falta de plazas en los centros sociosanitarios está provocando una sobrecarga en los hospitales de Canarias. Cerca de mil personas mayores con alta administrativa están en hospitales, públicos y concertados.

Una de las plantas del Hospital General de La Palma está ocupada en su mayoría por pacientes con alta administrativa.

Una situación aún más crítica en las islas no capitalinas. La Unión Sindical de Técnicos de Enfermería denuncia que en el Hospital General de La Palma una planta con capacidad para 28 personas está ocupada por 23 pacientes con alta administrativa.

Según Intersindical Canaria, la mayoría de estas personas no tienen apoyo familiar y precisan de cuidados médicos.

Limitación en el ingreso de nuevos pacientes

Los sindicatos denuncian la ocupación de las por personas que ya no requieren hospitalización, lo que limita la capacidad de ingreso de nuevos pacientes y contribuye al incremento de las listas de espera.

La Unión Sindical de Técnicos de Enfermería subraya que la mayor parte de estos pacientes son personas con distintos grados de dependencia que necesitan cuidados continuos, lo que repercute directamente en la carga de trabajo de los profesionales sanitarios.

Desde la organización sindical advierten sobre la necesidad de más personal ante la presión asistencial con repercusiones en la salud de los trabajadores.

El sindicato ha reclamado la puesta en marcha de protocolos que permitan una mejor gestión de estos casos, con medidas como el aumento de camas en centros residenciales, la planificación anticipada de recursos y el refuerzo inmediato de plantillas en el hospital.