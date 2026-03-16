Derecho al Techo acompaña a familias en 7 desahucios y logra 3 suspensiones en un año

Este colectivo, Derecho al Techo, nació hace un año y en el balance de este tiempo registran ayuda a siete familias que iban a ser desahuciadas, de las que tres consiguieron una suspensión de la medida

El colectivo Derecho al Techo ha publicado su primer informe de actividad. Hace balance de un año en el que ha acompañado a familias en siete procesos de desahucio en barrios de Las Palmas de Gran Canaria y también en Ingenio, de los que tres fueron suspendidos.

Como detalla en un informe, el colectivo surgió hace un año a raíz de un intento de desahucio que afectaba a ocho familias en un edificio de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria.

A partir de aquella situación, vecinas, inquilinas y activistas decidieron «organizarse para defender el derecho a la vivienda y crear una red de apoyo» entre personas afectadas.

Derecho al Techo consigue paralizar el desahucio que amenazaba a la familia de Raquel y Moisés en Ingenio

Balance de su primer año de vida

Durante estos 12 meses, Derecho al Techo ha acompañado a familias en siete procesos de desahucio en distintos barrios de la capital grancanaria y también en Ingenio.

En tres de estos casos los desahucios pudieron suspenderse gracias a la movilización de las familias y del colectivo. En los demás, el acompañamiento ha incluido asesoramiento, apoyo en gestiones, búsqueda de alternativas habitacionales y apoyo emocional.

Entre marzo de 2025 y febrero de este año, han intervenido para apoyar en Guanarteme, Puerto-Canteras, Alcaravaneras e Ingenio.

Situaciones de vulnerabilidad

Todas las personas afectadas por estos siete lanzamientos se encontraban en situación de vulnerabilidad. Eran familias con menores a cargo, personas mayores de edad o con discapacidades reconocidas.

Todas las situaciones tenían en común «mucha dificultad para la búsqueda de una alternativa habitacional en el contexto de la actual crisis de vivienda en Gran Canaria».

Además, el colectivo ha puesto en marcha un número de teléfono móvil de atención para inquilinos. También ha organizado talleres y cinefórums en barrios de la ciudad. Ha participado en movilizaciones y ha trabajado en red con otros colectivos que luchan por el derecho a la vivienda.

Para el colectivo, la experiencia de este primer año «confirma que la crisis de vivienda es un problema colectivo» que requiere «respuestas sociales y políticas».

Derecho al Techo subraya «la importancia de la organización vecinal para hacer frente a los desahucios y defender el derecho a una vivienda digna».