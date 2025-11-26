ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

‘DES.- (estructurados)’, una obra teatral que pone el foco en los menores de 20 años

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La obra se estrenará en el Teatro Pérez Galdós el 28 de noviembre

Los intérpretes Ninfa, Álvaro Cavadas, Adrián Méndez y Mingo Ruano protagonizan ‘DES.- (estructurados)’, una obra teatral que se estrena este viernes en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

https://youtu.be/9Fbuhb1_99o

Esta obra tiene la intención de poner en escena los miedos y las inquietudes de un colectivo diverso y complejo, el de las personas que aún no han cumplido los 20 años.

Oportunidades para los más jóvenes

La obra se enmarca dentro del proyecto ‘Juventud a Escena’, cuyo objetivo es ofrecer un teatro que apele directamente a un sector tradicionalmente obviado en el teatro, el adolescente y juvenil.

Bajo la dirección de Mingo Ruano, que también actúa en esta obra, DES.- (estructurados) da la oportunidad a un elenco muy joven, de entre 18 y 25 años.

La compañía Dantzaz presenta el estreno mundial de Ubun-tu en el Teatro Pérez Galdós
‘DES.- (estructurados)’, una obra teatral que pone el foco en los menores de 20 años / Archivo RTVC

“Hasta donde estamos dispuestos a crecer juntos los jóvenes y los adultos y que oportunidades pueden tener estos chicos y estas chicas a la hora de plantearles un futuro incierto”, aseguró Mingo Ruano durante la rueda de prensa.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Cuatro detenidos por intentar matar a un joven de una puñalada en Arrecife

Se mantiene la huelga en el sector de alimentación y comercio de Canarias el 28 de noviembre

El Cabildo de Tenerife aprueba un presupuesto para 2026 que invierte un 90,51% en actividad económica

Ashotel pone en valor la implicación y buen hacer de más de 80 profesionales de alojamientos asociados en su acto anual

Acuerdo para la retirada del tótem publicitario del aeropuerto de Lanzarote

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025