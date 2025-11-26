La obra se estrenará en el Teatro Pérez Galdós el 28 de noviembre

Los intérpretes Ninfa, Álvaro Cavadas, Adrián Méndez y Mingo Ruano protagonizan ‘DES.- (estructurados)’, una obra teatral que se estrena este viernes en el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta obra tiene la intención de poner en escena los miedos y las inquietudes de un colectivo diverso y complejo, el de las personas que aún no han cumplido los 20 años.

Oportunidades para los más jóvenes

La obra se enmarca dentro del proyecto ‘Juventud a Escena’, cuyo objetivo es ofrecer un teatro que apele directamente a un sector tradicionalmente obviado en el teatro, el adolescente y juvenil.

Bajo la dirección de Mingo Ruano, que también actúa en esta obra, DES.- (estructurados) da la oportunidad a un elenco muy joven, de entre 18 y 25 años.

‘DES.- (estructurados)’, una obra teatral que pone el foco en los menores de 20 años / Archivo RTVC

“Hasta donde estamos dispuestos a crecer juntos los jóvenes y los adultos y que oportunidades pueden tener estos chicos y estas chicas a la hora de plantearles un futuro incierto”, aseguró Mingo Ruano durante la rueda de prensa.